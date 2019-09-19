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19.09.2019 11:30
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Эксперты IP Академии обсудили вопросы защиты прав на дизайн промобразцов и товарных знаков

18 сентября 2019 года в рамках первого дня международной образовательной конференции IP Академии в "Сколково" прошла дискуссия на тему "Альтернативы в оформлении прав на дизайн продукции: товарный знак, промышленный образец и объект авторского права - сравнение, преимущества и недостатки". Участники сессии обсудили наиболее спорные вопросы, возникающие в процессе государственной регистрации и правовой охраны дизайна товарных знаков и промышленных образцов.
Фото: пресс-служба Ассоциации IPChain Фото: пресс-служба Ассоциации IPChain
Фото: пресс-служба Ассоциации IPChain

Вице-президент по R&D Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская выступила модератором сессии. Эксперт подчеркнула, что в современном мире объекты интеллектуальной собственности часто переходят из области авторского права в патентное право: "Интеллектуальная собственность становится единой и поэтому требует альтернативной охраны. Например, работа дизайнера защищена законодательством об авторском праве, но крупные компании в последние десятилетия предпочитают регистрировать дизайнерские решения в качестве промышленных образцов, особенно это касается товарных знаков. В свое время при разработке 4 части Гражданского кодекса РФ шла речь о том, что закон должен регулировать объекты интеллектуальной собственности, существующие в разных правовых режимах. Но в итоге в кодекс это не вошло, и поэтому сейчас вариантов правовой охраны очень много".

Партнер "Пепеляев групп" Валентина Орлова отметила, что на рынке приобрели популярность товарные знаки с нестандартным дизайном, которые помогают производителю выделиться среди конкурентов: "Цена и качество товаров уже давно перестали быть основными критериями для потребителей. Очень часто люди, принимая решение о покупке того или иного товара, ориентируются на его дизайн. Производители хотят выделить свой товар на рынке, и во многом это зависит от работы дизайнера. Именно по этой причине компании предоставляют правовую охрану нестандартным товарным знакам, которые регистрируются как промышленные образцы. Например, необычные формы флаконов парфюмов, бутылок с напитками, часы, сумки, одежда и обувь с нестандартными элементами дизайна".

По мнению директора департамента защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрея Бусаргина, защита товарных знаков является значимой частью борьбы с киберпреступностью: "Мы получаем много запросов от бизнеса с просьбой помочь защитить товарный знак. Например, появляется сайт, который незаконно копирует дизайн и товарный знак другого сайта и собирает платежи. Причем это касается как крупных компаний, так и стартапов. Мы пытаемся решить эти проблемы в досудебном порядке с помощью регуляторов сети с хостинг-провайдерами и регистраторами доменных имен, чтобы сайт, незаконно использующий чужой дизайн и товарный знак, был заблокирован".

Начальник Центра мониторинга качества Федерального института промышленной собственности Ольга Алексеева рассказала о нюансах, возникающих при государственной регистрации дизайна продукции или товарного знака: "Заявку на регистрацию дизайна промышленного образца может подать дизайнер или тот, кому дизайнер передал права. Это большое заблуждение, что заявку на регистрацию подает тот, кто первый добежит до ведомства. Если кто-то добежит до ведомства с чужим дизайном, то он будет считаться похитителем. Но здесь важно соблюсти ряд критериев: внешний вид изделия не может противоречить нормам общественной морали и гуманности, не должен включать официальные символы и наименования, объекты российского и всемирного культурного наследия, чужие товарные знаки".

Патентный поверенный, к.ю.н., ведущий научный сотрудник НОЦ "Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права" Национального исследовательского центра Томского государственного университета Светлана Бутенко указала на злоупотребления, которые возникают при подаче заявок на регистрацию нестандартных товарных знаков: "Я проанализировала отказной список Роспатента и пришла к выводу, что производители зачастую хотят предоставить правовую охрану тому, что их никак не индивидуализирует на рынке. Например, недавно одна компания пыталась зарегистрировать внешний вид козинака в виде объемного товарного знака. Роспатент отказал в регистрации, поскольку товарным знаком может быть признано только то, что работает на конкурентные преимущества и индивидуализацию вашей продукции".

Руководитель IP/IT-практики в России юридической фирмы Eversheds Sutherland, адвокат Екатерина Тиллинг затронула тему особенностей правовой охраны наименования места происхождения товара (НМПТ) в различных странах. По ее словам, в России для регистрации такого объекта интеллектуальной собственности необходимо, чтобы все стадии производства товара могли происходить только в одном регионе, но правом на НМТП могут обладать разные производители, а в США исключительное право на такой товарный знак получает компания, которая первая его зарегистрировала.

Общество

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