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19.09.2019 12:51
Рубрика: Экономика

ФАС оштрафовала Google за противозаконную рекламу

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила штраф на компанию Google в размере 100 тысяч рублей. Причиной стало распространение незаконной рекламы финансовых услуг.

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Как уточняется, в Google распространялась информация о финансовых услугах компании Ali Trade. Ранее в ведомстве вынесли вердикт относительно "заработка на инвестициях" компании Ali Trade, как о противоречии требованиям закона о рекламе.

Дело в том, что компания не значится в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов на официальном сайте ЦБ, а, значит, не имеет лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ФАС.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Информационные технологии Google Правительство ФАС
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