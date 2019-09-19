ФАС оштрафовала Google за противозаконную рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила штраф на компанию Google в размере 100 тысяч рублей. Причиной стало распространение незаконной рекламы финансовых услуг.

Как уточняется, в Google распространялась информация о финансовых услугах компании Ali Trade. Ранее в ведомстве вынесли вердикт относительно "заработка на инвестициях" компании Ali Trade, как о противоречии требованиям закона о рекламе.

Дело в том, что компания не значится в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов на официальном сайте ЦБ, а, значит, не имеет лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ФАС.