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19.09.2019 / 10:45

Фестиваль "Круг света" 20-24 сентября

Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ
В Москве 20 сентября откроется девятый международный фестиваль "Круг света".

Москвичей и туристов ждет пять вечеров, в течение которых можно будет бесплатно увидеть уникальные шоу, совмещающие в себе лазерные, световые, звуковые, пиротехнические и другие технологии. Известные архитектурные памятники и парки по всему городу изменятся до неузнаваемости и станут "полотнами" для художников света.

Уже по традиции гребной канал в Крылатском станет одной из самых зрелищных площадок. 20 сентября в 20.30 там пройдет открытие фестиваля - гостям покажут мультимедийный световой мюзикл "Семь нот". В его основе простые человеческие истории, рассказчиком которых станет музыкальный аппарат в обычном кафе - каждый день перед ним разворачиваются самые разные ситуации, связанные с любовью, ненавистью, радостью, грустью и другими чувствами, которые он постарается передать через свет и музыку.

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