France Football учредил премию имени Льва Яшина

Знаменитый французский журнал France Football учредил отдельный приз для лучшего вратаря мира, который будет носить имя легендарного советского вратаря Льва Яшина, которому в нынешнем году исполнилось бы 90 лет.

Решение дать имя Яшина этому призу французы объясняют просто - до настоящего времени только Льву Ивановичу удалось завоевать титул лучшего футболиста мира и получить "Золотой мяч". Это событие произошло в далеком 1963 году. После этого никому не удавалось повторить этот успех.

По данным издания, 21 октября будут определены первые номинанты на получение приза имени Льва Яшина. За это звание поведут борьбу 10 сильнейших вратарей планеты. Выбирать победителя будут 180 спортивных журналистов со всего мира.

Награждение победителя состоится 2 декабря во время церемонии вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже.

Лев Яшин в 1956 году завоевал звание олимпийского чемпиона, а в 1960-м вместе с советской командой стал победителем чемпионата Европы. Также легендарный вратарь становился вице-чемпионом Европы в 1964-м. В составе "Динамо" пять раз побеждал в чемпионате СССР. ФИФА назвала Яшина лучшим вратарем двадцатого века.