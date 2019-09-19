Новости

Минфин рассказал о профиците бюджета на ближайшие три года 19:04
Школьный "Культурный норматив" получил знаменитых наставников 19:03
Аксенов оценил шансы мэров Крыма сохранить должности 18:52
Путин наградил десять сенаторов 18:49
В Ленобласти появилась детская команда по следж-хоккею 18:49
МИД РФ назвал прагматичным решение США урезать помощь Афганистану 18:37
Группу Metallica назвали наиболее успешно гастролирующей в мире 18:06
Toyota выпустит кроссовер размером с Yaris 18:01
Гениально! Хидео Кодзима посетит в России выставку "ИгроМир 2019" 18:00
Моржиха напала на военно-научную экспедицию Северного флота 17:51
Умер экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али 17:49
В Беларуси будут повсеместно принимать карты "Мир" к концу 2020 года 17:40
Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам 17:36
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море 17:35
В Челябинске объяснили ужин из соли для детсадовцев 17:30
Путин осмотрел центральную площадь Ижевска 17:29
Франция отклонила запрос Сноудена о предоставлении убежища 17:25
Умер актер из "Дальнобойщиков" Сергей Афанасьев 17:25
Благотворительные обеды все более востребованы в Германии 17:18
Россиянки выиграли командный турнир на ЧМ по художественной гимнастике 17:12
Московские онкохирурги успешно удалили у пациента опухоль весом 20 кг 17:10
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов 17:10
Вышел трейлер экодрамы "Темные воды" 17:09
На Урале пропал татуированный кот 17:06
Путин назначил нового замглавы МИД 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
19.09.2019 18:58
Рубрика: Спорт

Равнение на Яшина

Приз лучшему вратарю мира назвали в честь легенды сборной СССР
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
Знаменитый журнал France Football учредил отдельный приз для лучшего вратаря мира, который будет носить имя легендарного советского голкипера Льва Яшина.

Список из десяти номинантов будет объявлены 21 октября, а победитель станет известен 2 декабря на церемонии вручения "Золотого мяча" в Париже. Обладателя награды выберут 180 спортивных журналистов со всего света.

Вышел трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

Два года назад отдельный приз для лучшего вратаря мира по итогам сезона утвердила Международная федерация футбола (ФИФА). Его первым обладателем стал голкипер бельгийской сборной Тибо Куртуа.

Напомним, что Яшин остается единственным вратарем в истории, завоевавшим награду сильнейшему футболисту году в Европе - "Золотой мяч". Произошло это в 1956 году, когда Лев Иванович вместе со сборной СССР выиграл Олимпиаду.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США
Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год
Материнский капитал вырастет до 466 тысяч рублей