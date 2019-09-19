Знаменитый журнал France Football учредил отдельный приз для лучшего вратаря мира, который будет носить имя легендарного советского голкипера Льва Яшина.

Список из десяти номинантов будет объявлены 21 октября, а победитель станет известен 2 декабря на церемонии вручения "Золотого мяча" в Париже. Обладателя награды выберут 180 спортивных журналистов со всего света.

Два года назад отдельный приз для лучшего вратаря мира по итогам сезона утвердила Международная федерация футбола (ФИФА). Его первым обладателем стал голкипер бельгийской сборной Тибо Куртуа.

Напомним, что Яшин остается единственным вратарем в истории, завоевавшим награду сильнейшему футболисту году в Европе - "Золотой мяч". Произошло это в 1956 году, когда Лев Иванович вместе со сборной СССР выиграл Олимпиаду.