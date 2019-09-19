Франция отклонила запрос Сноудена о предоставлении убежища

Париж не станет предоставлять политическое убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, власти страны получили соответствующий запрос еще в 2013 году и ответили на него отказом. В настоящее время позиция не поменялась, передает агентство Reuters. "Я не считаю, что что-то изменилось", - резюмировал Ле Дриан.

Накануне Эдвард Сноуден опубликовал мемуары под названием "Личное дело". Из книги можно узнать о работе и жизни экс-представителя американских спецслужб. Министерство юстиции США подало гражданский иск против Сноудена, так как текст автобиографии не был завизирован в соответствующих инстанциях на бывшем месте работы сотрудника АНБ.