Глава ФРС ответил на критику Трампа

Федеральная резервная система США (ФРС) будет и дальше действовать без оглядки на политические соображения и критику президента Дональда Трампа. С таким заявлением в среду выступил председатель ФРС Джером Пауэлл, отметив, что не собирается менять сложившуюся практику, которая не подразумевает реакции на комментарии и замечания выборных должностных лиц.

По его словам, независимость ФРС от прямого политического контроля служила на благо общества на протяжении долгого времени. "Я уверяю вас, что я и мои коллеги будем продолжать проводить денежно-кредитную политику без оглядки на политические соображения", - цитирует ТАСС Пауэлла. Он также подчеркнул, что политика ФРС будет определяться на основе фактов, доказательств и объективного анализа.

Напомним, вечером в среду ФРС приняла решение о снижении базовой процентной ставки на 25 пунктов - до 1,75-2% с уровня 2-2,25% годовых. "Джей Пауэлл и ФРС снова "провалились", - отреагировал Трамп, назвав решение о снижении ставки недостаточно смелым. Это не первый случай публичной критики Трампа в адрес главы ФРС. Президент даже заявлял о желании уволить Пауэлла, но, по мнению юристов, глава Белого дома не обладает для этого необходимыми полномочиями.