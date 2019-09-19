Ничего неожиданного в столице Белоруссии не произошло, поскольку Украина использовала свой любимый и, как кажется, единственный дипломатический прием: отказ от собственных слов с резким изменением позиции. Накануне встречи в Минске министр иностранных дел Пристайко и советник президента Зеленского по международной политике Ермак говорили о принятии и согласовании плана проведения выборов в республиках Донбасса и предоставлении этим территориям особого статуса в составе Украины, то есть "формулы Штайнмайера". Но когда дело дошло до подписания документа, глава украинской делегации Леонид Кучма выставил старые, еще времен Порошенко, условия, выхолащивающие предложенный документ и мирный процесс в целом.
Зачем это понадобилось Кучме, был ли срыв переговоров согласован с Зеленским, не действовал ли экс-президент по собственному плану или тем более по наущению играющего во внешнюю политику зятя-олигарха - в этом сегодня пытаются разобраться украинские СМИ. Пока единственное рациональное объяснение видится им в том, что до встречи с президентом США, где Зеленский обязательно призовет к углублению санкций против России, новых обязательств в рамках мирного процесса Киев брать на себя не будет. Соответственно, теряет смысл и встреча в "нормандском формате" - то есть с Россией, Францией и Германией. Таким способом "коллективный Зеленский" наглядно продемонстрировал внешнеполитические приоритеты: сначала мнение США, а потом все остальные.
На нестабильность позиций нового президента Украины обратило внимание даже немецкое издание Die Welt, обычно поддерживающее Киев во всех начинаниях. В редакционной колонке отдается должное обаянию молодого президента и транслируемому им позитивному настрою, но при этом выражается сомнение в его способности на равных говорить с Россией. По мысли немецких наблюдателей, украинский президент еще не дорос как политик до уровня "нормандского формата".
О незрелости украинской государственности в целом накануне высказалась и президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинским СМИ. Так, она подтвердила опасения интервьюеров об усталости Европы от украинской проблематики. "Да. И причина усталости в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика - менее олигархической и так далее", - сказала Кальюлайд. Более того, по ее словам, часть стран Европы в любом случае поставят отношения с Россией выше интересов Украины, даже если при Зеленском будет искоренена украинская коррупция.