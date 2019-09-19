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19.09.2019 21:15
Рубрика: В мире

Не доросли

Киеву не нужен "нормандский формат"
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
В четверг главы МИД России и Германии обсудили перспективы урегулирования ситуации на Украине при условии, что Киев больше не поддерживает "предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников, лидеров стран "нормандского формата". Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, чьи предложения - так называемую "формулу Штайнмайера" - и отвергла украинская делегация в Минске.

Ничего неожиданного в столице Белоруссии не произошло, поскольку Украина использовала свой любимый и, как кажется, единственный дипломатический прием: отказ от собственных слов с резким изменением позиции. Накануне встречи в Минске министр иностранных дел Пристайко и советник президента Зеленского по международной политике Ермак говорили о принятии и согласовании плана проведения выборов в республиках Донбасса и предоставлении этим территориям особого статуса в составе Украины, то есть "формулы Штайнмайера". Но когда дело дошло до подписания документа, глава украинской делегации Леонид Кучма выставил старые, еще времен Порошенко, условия, выхолащивающие предложенный документ и мирный процесс в целом.

Киев готовится к "зачистке" Донбасса

Зачем это понадобилось Кучме, был ли срыв переговоров согласован с Зеленским, не действовал ли экс-президент по собственному плану или тем более по наущению играющего во внешнюю политику зятя-олигарха - в этом сегодня пытаются разобраться украинские СМИ. Пока единственное рациональное объяснение видится им в том, что до встречи с президентом США, где Зеленский обязательно призовет к углублению санкций против России, новых обязательств в рамках мирного процесса Киев брать на себя не будет. Соответственно, теряет смысл и встреча в "нормандском формате" - то есть с Россией, Францией и Германией. Таким способом "коллективный Зеленский" наглядно продемонстрировал внешнеполитические приоритеты: сначала мнение США, а потом все остальные.

На нестабильность позиций нового президента Украины обратило внимание даже немецкое издание Die Welt, обычно поддерживающее Киев во всех начинаниях. В редакционной колонке отдается должное обаянию молодого президента и транслируемому им позитивному настрою, но при этом выражается сомнение в его способности на равных говорить с Россией. По мысли немецких наблюдателей, украинский президент еще не дорос как политик до уровня "нормандского формата".

О незрелости украинской государственности в целом накануне высказалась и президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинским СМИ. Так, она подтвердила опасения интервьюеров об усталости Европы от украинской проблематики. "Да. И причина усталости в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика - менее олигархической и так далее", - сказала Кальюлайд. Более того, по ее словам, часть стран Европы в любом случае поставят отношения с Россией выше интересов Украины, даже если при Зеленском будет искоренена украинская коррупция.

В мире Европа Германия В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Обстановка на востоке Украины
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