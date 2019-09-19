Главы МИД РФ и Германии обсудили урегулирование ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим немецким коллегой Хайко Маасом перспективы урегулирования ситуации на востоке Украины. Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" не были поддержаны представителем Киева на заседании Контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года", - говорится на официальном сайте МИД России.

Ранее представители Киева отказались подписать так называемую "формулу Штайнмайера" в рамках урегулирования ситуации в Донбассе. В этой связи проведение саммита "нормандской четверки" с участием Франции, Германии, России и Украины на высшем уровне оказалось под угрозой.