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19.09.2019 15:15
Рубрика: Экономика

Госдума помогла отечественным виноделам

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла ряд законов в пользу отечественного виноделия. Виноградари и виноделы получили субсидии. Кроме того, депутаты скорректировали акцизы в пользу отечественного производителя.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Что касается субсидий, то они будут предоставляться на возмещение недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда.

Это позволит создать условия для производства вина из российского винограда, а не из ввезенного из-за границы сырья, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: iStock
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- У российских вин большой потенциал. Задача государства - поддержать дальнейшее развитие отрасли, в том числе, с помощью мер налоговой политики, - подчеркнул спикер.

Он уверен, что вина Кубани и Крыма должны стать лучшими брендами России.

Данный закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Еще один принятый закон касается винных акцизов. Они повышаются, но не для всех. Как пояснили в Минфине, акцизная нагрузка на вино из российского винограда или из российских виноматериалов останется на прежнем уровне. А для тех, кто использует импортный виноматериал, налог будет выровнен к уровню акциза, который сейчас установлен для нероссийских вин. Таким образом, отечественные виноделы получат конкурентные преимущества.

В 2020 году ставки акцизов на так называемые тихие вина вырастут с 18 руб. до 31 руб. за литр, на игристые - с 36 руб. до 40 руб.

Одновременно вводится новый вид акцизов: на виноград и виноматериалы. Ставку акциза на виноград в 2020 году планируется установить на уровне 30 рублей за 1 тонну, на виноматериалы - 31 рубль за литр.

При этом закон вводит право производителей на получение налогового вычета при использовании в производстве отечественного винограда.

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