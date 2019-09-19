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19.09.2019 19:13
Рубрика: Культура

Группа Evanescence презентует в России альбом Synthesis

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
Evanesсence, презентация альбома Synthesis, Воронеж, Grad Grand Hall, 22 сентября; Москва, "Крокус Сити Холл", 24 сентября; Санкт-Петербург, "Юбилейный", 26 сентября.
В начале "нулевых" Evаnescence покоряли хит-парады, но потом их слава постепенно затихла. Впрочем, на количество поклонников это не влияет. Фото: EPA В начале "нулевых" Evаnescence покоряли хит-парады, но потом их слава постепенно затихла. Впрочем, на количество поклонников это не влияет. Фото: EPA
В начале "нулевых" Evаnescence покоряли хит-парады, но потом их слава постепенно затихла. Впрочем, на количество поклонников это не влияет. Фото: EPA

Зря говорят, что две красивые женщины на сцене всегда соперницы. Но главные группы мировой рок-готики, обладатели премии Grammy Evanescence (в составе музыканты из Германии и США) и голландцы Within Temptation это утверждение опровергают. В каждой из них верховодит харизматичная, демоничная и прекрасная своей отважной, взбалмошной и независимой от моды красотой солистка. При этом и Эми Ли, и Шарон ден Адель дружат и даже пребывают ныне в совместном туре World Collide. Расцвет обоих групп пришелся на "нулевые", и тогда обе собирали стадионы. И вот теперь они предпочитают вместе возвращать былое величие. Впрочем, Evanescence всегда были более успешными, громогласными, страстными. Кто не вспомнит их мировой хит Bring Me To Life?

Фото: Yesofficial / instagram
Легендарная группа Yes отметила юбилей мировым туром и новым альбомом

После тура 2012 года группа долго не выступала. Три года спустя вернулась. Но нынешний тур - самый мощный и значительный в биографии Evanescence. Ради предстоящих концертов музыканты даже пригласили с собой симфонический оркестр. Но главными действующими лицами станут снова солистка Эми Ли и новая гитаристка Джен Маждура. Да еще и басист Тим МакКорд. Ради четвертого студийного альбома, который Evanescence и представят в России, он выучился играть даже на синтезаторах. Очень кстати. В новой программе прозвучит около 18 песен. Будут в ней и совсем новые, например Imperfection - как раз премьера с диска Synthesis. А большинство треков с этого диска хорошо известны. Ведь "Синтез" - это фактически ремикс-альбом главных хитов Evanescence, но теперь уже переработанных и с оркестровой аранжировкой плюс с элементами электронной музыки. Есть здесь и Bring Me to Life - но вместо ведущей роли гитар и литавр на первый план теперь выходят жалостливые, но отчаянные синтезаторы, и в треке еще больше драматизма. Эми Ли рассказала, что "именно так и слышала в голове эту песню с самого начала"… Ныне Evanescence играют, по сути, не готику в обрамлении хард-рока, а электронно-симфоническую музыку. А новая гитаристка Джен Маджура, кажется, училась одновременно в музыкальном и театральном вузе: столь динамична и артистична она на сцене. Будет, что послушать и просмотреть.

Earth, Wind & Fire (США), Москва, "Крокус Сити Холл", 25 сентября

Именно они вместе с главными друзьями-соперниками из группы Chicago стали так сочно и резко использовать многочисленные духовые инструменты в ритм-энд-блюзе, фанке, соуле и поп-балладах. С основания группы в 1969 году в ней многократно менялся состав, никого из отцов-основателей не осталось. Кроме того, EWF регулярно распадаются и собираются каждый раз в новом составе. Но зато у них остаются права на великие хиты Shining Star, I Wanna Be With You и Boogie Wonderland. Группа приедет в Россию после 55 концертов тура по родным США , где они выступали на престижных джазовых фестивалях. Уже ради этого стоит идти.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк
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