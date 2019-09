Группа Evanescence презентует в России альбом Synthesis

Evanesсence, презентация альбома Synthesis, Воронеж, Grad Grand Hall, 22 сентября; Москва, "Крокус Сити Холл", 24 сентября; Санкт-Петербург, "Юбилейный", 26 сентября.

Зря говорят, что две красивые женщины на сцене всегда соперницы. Но главные группы мировой рок-готики, обладатели премии Grammy Evanescence (в составе музыканты из Германии и США) и голландцы Within Temptation это утверждение опровергают. В каждой из них верховодит харизматичная, демоничная и прекрасная своей отважной, взбалмошной и независимой от моды красотой солистка. При этом и Эми Ли, и Шарон ден Адель дружат и даже пребывают ныне в совместном туре World Collide. Расцвет обоих групп пришелся на "нулевые", и тогда обе собирали стадионы. И вот теперь они предпочитают вместе возвращать былое величие. Впрочем, Evanescence всегда были более успешными, громогласными, страстными. Кто не вспомнит их мировой хит Bring Me To Life?

После тура 2012 года группа долго не выступала. Три года спустя вернулась. Но нынешний тур - самый мощный и значительный в биографии Evanescence. Ради предстоящих концертов музыканты даже пригласили с собой симфонический оркестр. Но главными действующими лицами станут снова солистка Эми Ли и новая гитаристка Джен Маждура. Да еще и басист Тим МакКорд. Ради четвертого студийного альбома, который Evanescence и представят в России, он выучился играть даже на синтезаторах. Очень кстати. В новой программе прозвучит около 18 песен. Будут в ней и совсем новые, например Imperfection - как раз премьера с диска Synthesis. А большинство треков с этого диска хорошо известны. Ведь "Синтез" - это фактически ремикс-альбом главных хитов Evanescence, но теперь уже переработанных и с оркестровой аранжировкой плюс с элементами электронной музыки. Есть здесь и Bring Me to Life - но вместо ведущей роли гитар и литавр на первый план теперь выходят жалостливые, но отчаянные синтезаторы, и в треке еще больше драматизма. Эми Ли рассказала, что "именно так и слышала в голове эту песню с самого начала"… Ныне Evanescence играют, по сути, не готику в обрамлении хард-рока, а электронно-симфоническую музыку. А новая гитаристка Джен Маджура, кажется, училась одновременно в музыкальном и театральном вузе: столь динамична и артистична она на сцене. Будет, что послушать и просмотреть.

Earth, Wind & Fire (США), Москва, "Крокус Сити Холл", 25 сентября

Именно они вместе с главными друзьями-соперниками из группы Chicago стали так сочно и резко использовать многочисленные духовые инструменты в ритм-энд-блюзе, фанке, соуле и поп-балладах. С основания группы в 1969 году в ней многократно менялся состав, никого из отцов-основателей не осталось. Кроме того, EWF регулярно распадаются и собираются каждый раз в новом составе. Но зато у них остаются права на великие хиты Shining Star, I Wanna Be With You и Boogie Wonderland. Группа приедет в Россию после 55 концертов тура по родным США , где они выступали на престижных джазовых фестивалях. Уже ради этого стоит идти.