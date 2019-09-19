Группу Metallica назвали наиболее успешно гастролирующей в мире

Согласно результатам исследования Pollstar, американская группа Metallica признана наиболее успешно гастролирующим коллективом: с 1982 года они заработали около 1,4 млрд долларов на продаже билетов.

За это время Metallica продала примерно 22,1 млн билетов на свои выступления. Эта статистика позволяет коллективу запросто обогнать других корифеев музыкального мира - группу AC/DC, продавшую 14,3 млн билетов за аналогичный период, и Оззи Осборна, на концерты которого раскупили 10 млн билетов (13,2 млн, если учитывать его выступления с Black Sabbath).

Недавно завершился европейский тур группы Metallica, который проходил в рамках мировых гастролей WorldWired. На него (включая концерты S&M² в Сан-Франциско) продали более 4 млн билетов, и выручили 430 млн долларов. Мировое турне, в которое музыканты отправились в 2016 году, завершится в апреле 2020 года концертами в Южной Америке.

За свою историю Metallica посетила 48 стран и все континенты, включая Антарктиду: в 2013 году музыканты дали концерт возле аргентинской научной станции Карлини и стала первым коллективом, отыгравшим за год на всех семи континентах.