В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи. Особняком стоит победа "Витязя" над "Северсталью" - 4:1, которая минимум на сутки вывела подмосковную команду на первое место в Западной конференции.

"Витязь" в лидерах Запада - это сюрприз. За годы выступления в КХЛ команда, базирующаяся в Подольске, обзавелась репутацией закоренелого середняка без сверхамбиций. "Витязь" всего дважды выходил в плей-офф, но в обоих случаях в первом же раунде натыкался на ЦСКА и выбывал из розыгрыша Кубка Гагарина без единой победы.

То, что к подмосковной команде в нынешнем сезоне нужно присмотреться повнимательнее, стало понятно на предсезонном Кубке мэра Москвы, когда "Витязь" от души приложил все тот же ЦСКА - 5:0. Неслучайность этой победы "Витязь" продолжил доказывать в официальных матчах. Победная серия подопечных Михаила Кравеца составляет уже пять игр. Круче только екатеринбургский "Автомобилист", выигравший на старте вообще все семь матчей.

Оттенок сенсационности бодрому старту "Витязя" добавляет тот факт, что возглавляет команду Михаил Кравец, прежде ни разу не занимавший в Континентальной хоккейной лиге пост рулевого.

Как бы там ни было, под его руководством "Витязь" без большого количества звезд в составе добивается результата. Но главное, Кравцу удалось найти подход к самому статусному "витязю", Александру Семину. В последние годы складывалось полное впечатление, что некогда суперзвезда мирового хоккея Александр совсем потерял интерес к игре и на лед выходит скорее по инерции. Однако на старте сезона 35-летний форвард внезапно похож на себя прежнего. В семи матчах у него 7 (4+3) очков. Впрочем, далеко идущие выводы делать пока не стоит: большая часть сезона еще впереди. А сегодня "Витязю" предстоит сыграть с ярославским "Локомотивом".

У руля "Витязя" - специалист, который до сих пор ни разу не был главным тренером клуба КХЛ

"Железнодорожники" начали сезон не так уверенно и еще совсем недавно замыкали турнирную таблицу Запада. Гостевая победа над рижским "Динамо" - 3:2 позволила подопечным Крэйга Мактавиша уйти с последнего места. Хотя чрезмерное значение таблице на данном этапе, наверное, уделять не стоит, особенно с учетом того, что ярославцы наряду с финским "Йокеритом" пока провели меньше всех матчей - по шесть.

Тем временем в четверг на Западе потеснить "Витязь" с первого места могли ЦСКА и СКА, встречавшиеся с "Адмиралом" и московским "Динамо" соответственно. Но итоги этих встреч, равно как и матчей "Автомобилист" - "Куньлунь", "Металлург" - "Спартак", "Салават Юлаев" - "Авангард", "Ак Барс" - "Нефтехимик" и "Сочи" - "Торпедо", стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать.