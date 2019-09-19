iOS 13 вышла официально. На какие смартфоны ее можно установить сейчас

Компания Apple открыта доступ к загрузке iOS 13 для iPhone всем желающим. На новые iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, продажи которых стартуют 20 сентября, она будет установлена "из коробки".

iOS 13. Фото: Сайт Apple

Бесплатно установить iOS 13 можно будет на смартфоны iPhone, начиная с версии 6S и 6S Plus, включая iPhone SE и более поздние версии. Для iPad с этого года будет выпускаться отдельная операционная система - iPad OS, ее можно будет скачать 30 сентября.

Одно из главных нововведений - темная тема оформления, которая работает в фирменных приложениях Apple (сторонние разработчики тоже могут ее использовать). Она может включаться и выключаться вручную или по расписанию.

Приложение "Фото" получило новую одноименную вкладку, в которой снимки группируются по дням, месяцам и годам. Для обложек выбираются наиболее удачные фотографии. Новая функция позволяет "заново проживать яркие моменты жизни" и делиться ими. Кроме того, в редакторе фотографий появились новые инструменты и эффекты для обработки фото и видео.

Еще одно новшество - использование Apple ID для авторизации в интернете и в приложениях. В App Store, в свою очередь, появился раздел Arcade, где доступны игры по подписке - 199 рублей в месяц для семьи.

Также обновилась система напоминаний, а приложение "Быстрые команды" Siri теперь встроено в систему. Клавиатура получила режим непрерывного ввода - достаточно проводить пальцем от буквы к букве, чтобы набрать слово.

Другие приятные новшества - повышенная скорость работы, более быстрое распознавание Face ID, уменьшенный размер файлов обновлений.

Полный список нововведений доступен на сайте Apple.