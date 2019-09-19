Исполком ОКР на заседании в Москве принял приглашение МОК на Олимпиаду-2020 в Токио.

Официальная бумага из Лозанны была получена в июле. В отличие от зимних Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане, где сборная выступала под олимпийским флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR), в Японию наша команда поедет в национальной форме и с российским триколором.

Глава ОКР Станислав Поздняков отметил, что "приглашение - это реальный знак, что сложная страница взаимоотношений ОКР и МОК была перевернута".

Поздняков также напомнил, что крайний срок подачи заявки на участие в Играх истекает 6 июля.

- Дедлайн по формированию олимпийской команды обозначен, но я уверен, что многие наши спортсмены, в том числе и легкоатлеты, будут внесены в систему аккредитации гораздо раньше этой даты, - отметил президент Олимпийского комитета России.