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19.09.2019 12:03
Рубрика: Власть

Кабмин направит на реализацию нацпроектов 7 трлн рублей за три года

Текст: Александра Белуза
Правительство заложило в трехлетний бюджет почти 7 триллионов рублей на реализацию нацпроектов. В случае эффективного расходования этих денег страна сможет заметно продвинуться в достижении национальных целей развития, обозначенных президентом, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Бюджет на ближайшую трехлетку должен быть направлен на достижение национальных целей развития, заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей", - сообщил премьер.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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По его словам, значительная часть средств будет использована для развития социальной сферы. Так, на нацпроекты в области демографии и здравоохранения в 2020-2022 годах федеральный бюджет направит около 2,7 трлн рублей.

Около 380 млрд рублей составит финансирование нацпроекта в образовании, более 400 млрд рублей - в жилищном строительстве.

Значительные деньги - 1,6 трлн рублей - предусмотрены на создание современной комфортной и безопасной инфраструктуры. Еще 1,2 трлн рублей закладываются на реализацию нацпроектов, которые касаются развития экономики.

"Эти деньги при их эффективном использовании за эти три года позволят заметно продвинуться по всем девяти национальным целям", - рассчитывает премьер.

"Только работать нужно быстро и принимать решения", - добавил он, обращаясь к членам правительства.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Национальные проекты 2019-2024
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