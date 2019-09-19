Как подготовить первенца к рождению второго ребенка в семье

Вашей семье предстоит счастливое событие - рождение еще одного ребенка, но как подготовить к появлению братика или сестренки старшего? Рекомендации дала детский психолог, старший научный сотрудник Института социологии РАН Наталья Гришаева.

Как сообщает "Вечерняя Москва", рассказывать первенцу о предстоящем пополнении в семье нужно начинать еще во время беременности, чтобы округлившийся живот матери не стал шоком для малыша. Кроме того, объясняет Гришаева, необходимо делать старшего сопричастным - вместе с ним выбирать детские вещи для младшего, рассказывать ему о будущем младенце, доверять простой и несложный уход за малышом.

Эксперт подчеркнула, что главное - ни в коем случае не сравнивать детей между собой и не восторгаться младшим ребенком при старшем. Первенец не должен ревновать и думать, что младшего завели ему на замену.

Также важно, отмечает психолог, продолжать соблюдать со старшим устоявшиеся традиции, например, читать ему сказки на ночь, помогать с рисованием, гулять и т.д.