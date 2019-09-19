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Самокат уйдет в откат?
Предельная скорость для электросамокатов в городской черте - не более 20 километров в час. Законодатели поговаривали и о том, чтобы ввести для "шоферов" специальные права, но до этого пока не дошло. Правда, глава Берлинского союза лиц с ограниченными возможностями Доминик Петер потребовал в обязательном порядке отправлять владельцев электроскутеров на курсы вождения. Из-за того, что они проносятся на большой скорости мимо людей на колясках, те "стали чувствовать себя в городе гораздо менее защищенными". Как следует из сводок ДТП, ограничения для езды на электросамокатах постоянно нарушаются. Особенно немецкие стражи порядка обеспокоены тем, что владельцы скутеров с мотором не считают для себя зазорным употреблять спиртное. На горизонте для них уже маячит "сухой закон" в виде нулевого промилле. В начале августа немецкие СМИ обсуждали казус, когда сразу восемь полицейских в Эрфурте пострадали при попытке остановить пьяного на электросамокате.
Не успел этот вид транспорта освоиться на просторах ФРГ, как в стране стали раздаваться призывы к его полному запрету. Портал Spiegel Online цитирует главу Федеральной ассоциации касс медицинского страхования Андреаса Гассена, который убежден в том, что без такого запрета не избежать травм и даже летальных исходов: "Сбылись худшие опасения. Везде, где курсируют эти агрегаты, у нас вырос поток травм - начиная со сложных переломов рук и ног и заканчивая черепно-мозговыми травмами и даже гибелью людей. С медицинской точки зрения разрешать электроскутеры в Германии было безответственным шагом". Впрочем, Гассену оппонирует Зигрфид Броккман из Единой ассоциации страховщиков. Как отмечает эксперт, велосипедисты тоже попадают в аварию, но никому не приходит в голову запрещать велосипеды. Пока же министр экономики Петер Альтмайер заявил о том, что правила использования электросамокатов в ФРГ следует еще больше ужесточить.
За выхлоп штрафуют по-крупному
Собственно, "индивидуальными транспортными средствами" являются те, что входят во вторую категорию. Согласно инструкции, пользоваться ими можно на велодорожках и улицах, где скорость движения транспорта ограничена 30 км в час (в Мадриде это около 85 процентов всех улиц). Впрочем, там же говорится, что регулирование данного вопроса ложится на плечи мэров городов и их советников, именно они должны решать, где разрешено ездить на электросамокатах, а где нет. Пока собственные правила разработало руководство только трех самых крупных городов Испании: Мадрида, Барселоны и Валенсии. Во всех трех владельцы электросамокатов должны носить шлемы и всегда уступать дорогу другим участникам движения, в первую очередь пешеходам. В Главном управлении дорожного движения также намерены сделать светоотражающий жилет обязательной частью экипировки.
В Барселоне с 2017 года разрешено передвигаться на электросамокатах только по велодорожкам или по проезжей части пешеходных улиц (хотя звучит парадоксально, имеется в виду центральная часть, где при необходимости может проехать автомобиль). При этом в Барселоне запрещено парковать такие транспортные средства на тротуаре, чтобы не мешать пешеходам, привязывать их к деревьям, светофорам, скамейкам. Власти города оставили лишь одну возможность для этого - места для мотоциклов и велосипедов.
В Валенсии правила пользования электросамокатами приняли менее года назад. Владельцам устройств весом менее 25 кг и с максимальной скоростью 20 км/ч разрешили пользоваться тротуарами, но не разгоняясь быстрее 10 км/ч. А вот на электросамокатах большего размера по многим тротуарам и в пешеходных зонах уже не проехать. Что касается парковки, то для этого предназначены велосипедные стойки, а если их не обнаружится в пределах 50 метров, то привязать электросамокат можно к предметам уличной мебели (но не к деревьям) на срок до 72 часов.
А в Мадриде водителям электросамокатов запрещено слушать музыку в наушниках во время движения, пользоваться устройством в пьяном виде. Любителей "употреблять за рулем" карают штрафом: 500 евро, если уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает 0,26 мг на литр, и 1000 евро, если "выхлоп" свыше 0,50 мг. На сегодня штраф в 1000 евро был выписан лишь дважды. А вот как наказывать виновников смертельных аварий с участием электросамокатов, до сих пор не ясно. Вердикт по первому делу пока не вынесен. ДТП произошло 13 августа 2018 года, когда молодой человек, управлявший электросамокатом, налетел на 90-летнюю женщину, которая от столкновения упала на землю и ударилась головой. Через несколько часов она скончалась в больнице. Полиция завела дело о причинении смерти по неосторожности, поскольку самокат двигался со скоростью менее 10 км в час, а управлявший им молодой человек в момент столкновения говорил по телефону.
В итоге совершенное им преступление было признано прокуратурой относительно легким, в наказание за которое, по Уголовному кодексу, предусмотрен штраф. А все потому, что электросамокаты формально не являются транспортными средствами.
А вот в Японии электрические самокаты, сегвеи, гироскутеры или моноколеса пока не завоевали своего места под солнцем. Все они не отнесены к какой-либо из категорий эксплуатируемого на японских улицах транспорта. На территории островного государства, по сути, запрещено свободно передвигаться на электросамокатах и других новомодных девайсах. Так что Японию можно с уверенностью назвать велосипедной страной.
Подготовил Александр Ленин
Предъявите ваши права
До его появления законодательный статус электротранспорта был довольно двусмысленным - все, что имело 2-3 колеса и развивало скорость выше 6 км/ч, за исключением велосипедов, детского транспорта и транспорта для инвалидов, по умолчанию было принято относить к мопедам или мотоциклам. А это означало, что владельцы этих транспортных средств должны были не только повесить на них номерной знак, но и обязательно приобрести дорогую страховку. В противном случае они могли нарваться на штраф от 1200 до 1500 евро. Благодаря одобренному декрету "микромобильность", разработанному итальянским министерством транспорта и инфраструктуры, больше серых пятен в этом вопросе практически не осталось.
По новым правилам, использовать скутеры можно на проезжей части, но их скорость не должна превышать 30 км/ч. , а в людных районах и пешеходных зонах - 6 км/ч. Владельцы самокатов также получили возможность передвигаться по специальным велосипедным дорожкам со скоростью от 6 до 20 км/ч. Законом не допускается движение по тротуарам, а также по улицам, оснащенным трамвайными рельсами.
Управлять мини-транспортным средством могут как совершеннолетние, так и несовершеннолетние, имеющие водительское удостоверение категории AM, которое выдается лицам от 14 лет для управления ТС, развивающим скорость, не превышающую 45 км/ч. Но демократичный жест сопровождается введением целого ряда серьезных ограничений. В частности, на вышеуказанных "ускорителях движения" запрещается перевозить людей и грузы, осуществлять любой тип буксировки, а также совершать резкое маневрирование и делать акробатические трюки.
Несмотря на то, что многие итальянцы восприняли правила "на ура", решение о том, воплотят ли их в жизнь, будет возложено целиком и полностью на мэров итальянских городов. Через два года они доложат в министерство транспорта о том, как работает новый закон.
Первой на нововведения отреагировала "северная столица" Италии, Милан. Городские власти, начавшие тестировать закон в июле, подошли к этому весьма серьезно. За первые полтора месяца за нарушение правил езды на электросамокатах были выписаны десятки штрафов в размере 99 евро. Кроме того, мэрия города, во многом себе в ущерб, волевым решением ввела запрет на деятельность компаний, предоставляющих в прокат электросамокаты.
Шлемы прописали в законе
Сам климат в Бразилии способствует росту популярности нового вида городского транспорта. В стране с огромной скоростью растет рынок аренды электросамокатов. На арендованных самокатах теперь можно покататься не только в городах-миллионниках, но и в некоторых бразильских райцентрах.
Достаточно скачать на свой смартфон приложение, зарегистрироваться в нем и положить на свой электронный кошелек денег, для чего даже не обязательно иметь банковскую карту. Пополнить счет можно в некоторых газетных киосках. Местоположение самоката проще всего найти на карте, где отражается и уровень заряда его батареи. Стоимость поездки в пересчете на российскую валюту обойдется в 8 рублей за каждую минуту.
Однако рост популярности нового вида транспорта привел к всплеску происшествий с их участием. Точной статистики в масштабах всей страны пока нет, но с начала года в одну только больницу города Белу-Оризонти на востоке Бразилии с травмами, полученными в результате инцидентов с электросамокатами, поступило более 100 человек. А в начале сентября в том же городе произошел первый в стране смертельный случай. 43-летний мужчина умер, ударившись головой о бордюр, после падения с самоката.
Эта новость вновь спровоцировала общественное обсуждение вопроса о регулировании нового вида городского транспорта. Однако, согласно бразильскому законодательству, эта тема находится в ведении местных муниципалитетов.
В Сан-Паулу, например, в августе вступил в силу закон, вносящий ряд ограничений на использование электросамокатов. Брать их в аренду теперь разрешено только совершеннолетним. Передвигаться можно со скоростью не быстрее 20 километров в час по велодорожкам и автодорогам со скоростным ограничением до 40 километров в час. На самокате запрещено ездить вдвоем, а также перевозить животных и какие бы то ни было грузы. Кроме того, компании, предоставляющие услугу аренды самокатов, должны будут оборудовать специальные места для их стоянки. Похожие ограничения с июля действуют и в Рио-де-Жанейро.
В обоих городах особняком стоит вопрос об использовании защитных шлемов. Если жителям Рио пока только рекомендуется надевать их во время поездок, то в Сан-Паулу закон изначально обязывал владельцев самокатов снабжать ими своих клиентов. Правда, после того, как законодателям напомнили, что большая часть шлемов может быть украдена в первые же сутки, этот пункт было решено проработать более досконально.
На улицы выехал кошмар
Во-первых, они ввели само понятие ЛМСП, которое определяется как "транспортное средство без сиденья, оснащенное нетепловым двигателем, предназначенное для передвижения одного человека и без каких-либо специальных приспособлений для перевозки грузов, с максимальной скоростью строго выше 6 км/ч и ниже 25 км/ч. Однако ЛМСП может иметь сиденье, если транспортное средство имеет гироскопическую систему стабилизации. Снаряжение, предназначенное исключительно для людей с ограниченной мобильностью, не попадает в эту категорию". Во-вторых, появились следующие ограничения: ездить на ЛМСП можно только с 8 лет; детям до 12 лет обязательно надевать шлем; лимит скорости составляет 25 км/ч; по тротуару ездить запрещено, можно только вести устройство руками рядом, не включая мотор; нельзя перевозить пассажиров; нельзя ездить в наушниках или с каким другим прибором в ушах, способным издавать звук; ночью или днем в условиях плохой видимости обязательно носить светоотражающую одежду, а также обязательно иметь на своем ЛМСП гудок, передние и задние фары. Что касается "парковки" на тротуаре, то здесь власти предпочли предоставить мэриям самим принимать какие-то конкретные ограничения, постановив, что нельзя оставлять ЛМСП в местах, где они будут мешать движению пешеходов.
Теперь владельцам всей этой техники в населенных пунктах новые правила разрешают передвигаться только по велосипедным дорожкам или автомобильным дорогам, где максимальная разрешенная скорость не превышает 50 км/ч. При этом, если водитель ЛМСП все же осмелится выехать на тротуар, ему грозит штраф в размере 135 евро. А за превышение скорости оштрафуют аж на 1500 евро.