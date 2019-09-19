Кокорин прибыл в "Зенит" для прохождения медосмотра

Вышедший по УДО 17 сентября нападающий "Зенита" Александр Кокорин прибыл в расположение клуба и проходит медосмотр.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в четверг Кокорин присоединился к "Зениту", с которым совсем недавно подписал новый контракт. По итогам обследования для нападающего будет разработана программа тренировочных занятий.

Как заявлял ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, Кокорину какое-то время потребуется на то, чтобы набрать необходимые кондиции. Как только это произойдет, он сразу же приступит к тренировкам в общей группе.

17 сентября Кокорин вместе с братом Кириллом и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым покинул исправительную колонию №4 в городе Алексеевке Белгородской области по условно-досрочному освобождению.