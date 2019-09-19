Колонии-поселения смогут открывать филиалы при заводах

Новости

В Грозном загорелся крупный торговый центр 21:02
Воронеж и Сербия становятся ближе друг к другу 20:54
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова 20:51
Заместителем руководителя Роскомнадзора назначен Адександр Чечин 20:45
РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу 20:37
В Ростове завели административное дело за мат на концерте "Ленинграда" 20:27
Захарова прокомментировала призыв посла Украины в Сербии "развалить" РФ 20:26
Канадский телеканал опубликовал видео с премьером Трюдо в коричневом гриме 20:14
Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения 20:06
Автомобили Audi, Volkswagen и Seat попали под отзыв в России 20:03
Бекмамбетов сделал вертикальный сериал для приложения знакомств 19:50
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах 19:37
Генпрокуратура попросила изменить приговор для Устинова 19:34
Минфин рассказал о профиците бюджета на ближайшие три года 19:04
Школьный "Культурный норматив" получил знаменитых наставников 19:03
Аксенов оценил шансы мэров Крыма сохранить должности 18:52
Путин наградил десять сенаторов 18:49
В Ленобласти появилась детская команда по следж-хоккею 18:49
МИД РФ назвал прагматичным решение США урезать помощь Афганистану 18:37
Группу Metallica назвали наиболее успешно гастролирующей в мире 18:06
Toyota выпустит кроссовер размером с Yaris 18:01
Гениально! Хидео Кодзима посетит в России выставку "ИгроМир 2019" 18:00
Моржиха напала на военно-научную экспедицию Северного флота 17:51
Умер экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али 17:49
В Беларуси будут повсеместно принимать карты "Мир" к концу 2020 года 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
19.09.2019 20:38
Рубрика: Происшествия

Сядут за работу

Колонии-поселения смогут открывать филиалы при заводах
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
Министерство юстиции России подготовило пакет проектов, прописывающих порядок создания филиалов колоний-поселений и исправительных центров.

Недавно принятый Госдумой закон разрешает открывать филиалы казенных домов при крупных предприятиях. Обустраиваться такие участки будут за счет бизнеса, но с соблюдением всех требований закона. Естественно, граждане заключенные будут оставаться под надзором граждан начальников.

Фото: iStock
В колониях-поселениях смягчат правила разделения осужденных

Плюс такой системы в том, что заключенные получат возможность трудиться, зарабатывать, погашать долги по искам. А предприятия получат рабочие руки. До принятия закона тюремное ведомство несколько лет проводило эксперимент в некоторых регионах. Сотрудничество оказалось взаимовыгодным.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний России, на 1 сентября в колониях-поселениях отбывали наказание 33,2 тысячи осужденных. Всего в стране действует 122 колонии-поселения.

Около трети заключенных из колоний-поселений не трудоустроены. Проблема в том, что поблизости работы больше нет, а какое-нибудь предприятие расположено слишком далеко. Каждый день не наездишься.

Шанс поработать на больших государственных стройках и предприятиях получат либо те, кто сел за нетяжкое преступление на небольшой срок, либо заключенные, которым режим был смягчен.

Филиалы должны открываться в пределах того региона, где находится базовая колония. Конечно, открыть небольшой участок при крупном заводе проще, чем разворачивать там колонию.

Также открывать участки на предприятиях смогут исправительные центры. В них осужденные отбывают принудительные работы - пока еще новое наказание. Сейчас его отбывают 3,4 тысячи человек.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Экономика Работа Охрана труда Правительство Минюст
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу
Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США
Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год