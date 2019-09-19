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19.09.2019 16:10
Рубрика: Экономика

Компенсации пострадавшим от ЧС освободят от НДФЛ

Текст: Татьяна Замахина
Граждане, ставшие жертвами стихии или террористов, не должны платить налог со средств, выплаченных ими в качестве компенсации. Депутаты решили устранить существующую ныне несправедливость. Первое чтение прошел законопроект об освобождении от подоходного налога всех видов доходов пострадавших граждан, которые они получили в качестве поддержки.

Новый законопроект принимается по поручению главы государства. Задачу об этом Владимир Путин после встречи с жителями Иркутской области, которые стали жертвами наводнений.

Сейчас от налога на доходы физических лиц освобождены лишь доходы в натуральной форме граждан, пострадавших от терактов на территории РФ, стихийных бедствий или от других ЧС. Это несправедливо, когда пострадавшие от стихийных бедствий, потеряв свое единственное жилье, вынуждены платить налог с полученной компенсации, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ситуация действительно абсурдная: по сути, государство забирает у людей часть средств, которыми само же оказывает людям помощь.

Фото: istock
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Председатель нижней палаты уточнил журналистам, что новые льготы распространятся на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров или другой стихии, а также терактов. Причем освобождение от НФДЛ вводится вне зависимости от источников доходов - выплаты из бюджетов, собранные благотворителями средства, материальная помощь от предприятий, жилищные сертификаты и так далее. То есть речь в законопроекте идет о доходах, полученных как в денежной, так и в натуральной форме. Среди прочего, это касается выгоды, связанной с прощением долгов.

Новый законопроект также будет очень актуален для граждан, которые вынуждены снимать жилье, привел пример глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Одновременно мы освобождаем от НДФЛ те доходы, которые получают те, кто это жилье будут предоставлять, то есть это достаточно комплексное решение вопроса", - добавил он.

Макаров рассчитывает, что закон будет окончательно принят до конца нынешней недели. Документ должен вступить в силу со дня официального опубликования. Важно, что закон будет иметь обратную силу, подчеркнул спикер Госдумы. То есть налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года, а не только семей, привычную жизнь которых нарушили недавнее наводнение в Иркутской области и лесные пожары в Сибири.

Новый закон также коснется граждан, которые являются членами семей пострадавших.

Экономика Финансы Налоги Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Законодательная власть Госдума НДФЛ и налоговые декларации Законопроекты и комментарии
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