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19.09.2019 13:28
Рубрика: Спорт

Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов и сделали селфи

Текст: Максим Домчев
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев и его соперник по поединку 2 ноября Сауль Альварес, являющийся чемпионом в среднем весе по версиям WBC и WBA Super, провели дуэль взглядов и ответили на вопросы журналистов.

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Соперники вели себя на удивление дружелюбно и даже сделали несколько совместных фотография для социальных сетей. Ковалев и Альварес поделились мнениями о предстоящем поединке, где на кону будет чемпионский пояс россиянина.

Ковалев, для которого предстоящий бой станет семнадцатым подряд титульным в полутяжелом весе, сравнил Альвареса с американцем Андре Уордом, которому дважды проиграл.

"У меня есть опыт подобных боев, я стал намного умнее, - приводит слова Ковалева Boxingscene. - Думаю, что этот поединок пройдет намного интереснее, чем последние. Альварес - настоящий боец, не то, что Андре Уорд. Мне нравится драться с такими. Для меня 2 ноября состоится самый важный поединок в карьере. Он - лучший из боксеров вне зависимости от весовой категории. А я лучший в своем весе. Так что впереди очень хороший бой".

Альварес также не скупился на комплименты для соперника.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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"Для меня это огромный риск. Он тяжелее меня, сильнее меня, больше меня, - сказал Альварес. - Но мои навыки и сила помогут мне подготовиться к этому бою. Я хочу войти в историю бокса. Бой против Ковалева - один из самых сложных в моей карьере".

Ковалев и Альварес сделали совестное фото для Instargam российского боксера. "Вот и первая встреча с Саулем Альваресом спустя 7 лет с нашего знакомства. В 2012 году я и представить не мог, что наши пути когда-то пересекутся. И уж тем более, что будет бой", - написал Ковалев.

За этот поединок россиянин получит самый крупный за карьеру гонорар - 12 миллионов долларов, часть которого уйдет на выплаты промоутерам и команде. Альварес независимо от исхода получит более 30 миллионов долларов.

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