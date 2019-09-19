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19.09.2019 18:38
Рубрика: Спорт

Не отводя глаз

Ковалев и Альварес встретились перед боем
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалев и чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super мексиканец Сауль Альварес провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Оба боксера признались, что предстоящий бой будет одним из сложнейших в карьере. Для Ковалева к тому же это очередная попытка унять критиков. Он проиграл три из последних семи боев. Да, в 2019-м Сергей вернул себе титул чемпиона, победив другого мексиканца Элейдера Альвареса, а в августе защитил пояс, нокаутировав британца Энтони Ярда. Но многие эксперты все равно считают, что Крушитель уже не тот.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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- Возможно, это самый важный поединок, который я когда-либо проводил, - цитирует Ковалева портал BoxingScene. - Мне нравится сражаться с настоящими бойцами, а не с такими, как Уорд. Сауль Альварес один из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. А я сейчас лучше всех в полутяжелом весе. Нас ждет хороший бой.

Больше того, соперник россиянина уверен, что встреча будет судьбоносной.

- Это риск для меня, потому что Ковалев тяжелее, сильнее и больше меня, - заявил мексиканец. - Однако мои мастерство и сила позволят мне быть конкурентным в этом бою. Единственное, чего я хочу, это переписать историю бокса.

Гонорар Сергея Ковалева за бой с Саулем Альваресом составит 12 миллионов долларов. Хотя часть этой суммы придется отдать промоутерам.

Между тем

В Екатеринбурге проходит чемпионат мира по любительскому боксу. Выход в полуфинал, а вместе с ним и медали ЧМ гарантировали себе четверо россиян - Глеб Бакши, Муслим Гаджимагомедов, Андрей Замковой и Максим Бабанин. Причем за результат Бабанина пришлось побороться не только на ринге. После протеста сборной России главная коллегия судей пересмотрела исход четвертьфинала, где изначально победу отдали британцу Фрэйзеру Эдварду Кларку.

Спорт Бокс Бокс: лучшие бои
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