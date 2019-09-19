Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалев и чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super мексиканец Сауль Альварес провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Оба боксера признались, что предстоящий бой будет одним из сложнейших в карьере. Для Ковалева к тому же это очередная попытка унять критиков. Он проиграл три из последних семи боев. Да, в 2019-м Сергей вернул себе титул чемпиона, победив другого мексиканца Элейдера Альвареса, а в августе защитил пояс, нокаутировав британца Энтони Ярда. Но многие эксперты все равно считают, что Крушитель уже не тот.

- Возможно, это самый важный поединок, который я когда-либо проводил, - цитирует Ковалева портал BoxingScene. - Мне нравится сражаться с настоящими бойцами, а не с такими, как Уорд. Сауль Альварес один из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. А я сейчас лучше всех в полутяжелом весе. Нас ждет хороший бой.

Больше того, соперник россиянина уверен, что встреча будет судьбоносной.

- Это риск для меня, потому что Ковалев тяжелее, сильнее и больше меня, - заявил мексиканец. - Однако мои мастерство и сила позволят мне быть конкурентным в этом бою. Единственное, чего я хочу, это переписать историю бокса.

Гонорар Сергея Ковалева за бой с Саулем Альваресом составит 12 миллионов долларов. Хотя часть этой суммы придется отдать промоутерам.

Между тем

В Екатеринбурге проходит чемпионат мира по любительскому боксу. Выход в полуфинал, а вместе с ним и медали ЧМ гарантировали себе четверо россиян - Глеб Бакши, Муслим Гаджимагомедов, Андрей Замковой и Максим Бабанин. Причем за результат Бабанина пришлось побороться не только на ринге. После протеста сборной России главная коллегия судей пересмотрела исход четвертьфинала, где изначально победу отдали британцу Фрэйзеру Эдварду Кларку.