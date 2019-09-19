Легойда: РПЦ не против крещения младенцев, рожденных благодаря ЭКО

РПЦ не против крещения младенцев, появившихся на свет благодаря ЭКО, а отказ священников совершать этот обряд противоречит учению Церкви, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, а также временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда.

"В документах нашей Церкви сказано, что по вере родителей-восприемников крестить можно любого младенца, в том числе рожденного в результате "суррогатного материнства". Об этом совершенно недвусмысленно написано в документе, посвященном этому вопросу и принятом Синодом Русской церкви в конце 2013 года", - написал он в своем Telegram-канале.

Легойда напомнил, что условием для совершения таинства, является церковное покаяние родителей-восприемников. Он также добавил, что существуют процедуры ЭКО, которые исключают уничтожение "излишних эмбрионов", и "любая пара, которая ими воспользовалась, не подлежит церковному осуждению."

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что против того, чтобы крестить детей, рожденных благодаря ЭКО.