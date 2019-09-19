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18.09.2019 21:00
Рубрика: Экономика

Не трубой - так танкером

Российский газ пробивает новые рынки
Текст: Максим Гребенников
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(7968)
В литовский порт Клайпеда прибыл танкер с партией российского сжиженного природного газа (СПГ). Литва впервые закупила крупнотоннажную партию СПГ из России, свидетельствуют данные сайта Marinetraffic.com.

Эксперты считают, что это начало активного вхождения наших заводов по сжижению газа на европейский рынок СПГ. Партия российского газа с завода "Ямал СПГ" была перегружена на борт газовоза несколькими днями ранее на терминале Монтуар-де-Бретань во Франции. Нынешнюю закупку крупной партии сжиженного газа у России аналитики объяснили относительно низкими ценами, при которых государства стремятся максимально быстро заполнить свои подземные хранилища газа.

В Индии интересуются поставками газа с "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3"

На этой волне за восемь месяцев 2019 года закупки СПГ Литвой возросли на 70 процентов. Правда, не все они пришлись на Россию, однако наш сжиженный газ, поставляемый танкерами средней тоннажности, стал играть заметную роль в энергобалансе страны.

Декларируя снижение зависимости от "Газпрома", Вильнюс в ноябре 2014 года получил в десятилетнюю аренду СПГ-терминал, построенный южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries. По итогам 2018 года Литва действительно сумела сократить закупки газа у "Газпрома" до 1,3 миллиарда кубометров, что составляет примерно 60 процентов от общих потребностей прибалтийского государства в этом топливе. В то же время заполнять арендованный СПГ-терминал оказалось явно не по силам.

Преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков напомнил, что поставки, как правило, осуществляют трейдеры, которые перегружают газ поставщика после чего "национальность" газа проследить трудно. Именно это властям Литвы позволяет принимать в свой СПГ-терминал российский газ, не афишируя, откуда он прибыл изначально.

Прибалтийский бизнес действует по принципу "что не запрещено, то разрешено". Когда цена удобная, он покупает российский газ

"Однако получилось так, что российский СПГ периодически оказывается конкурентнее предложений иностранных компаний. В результате в тот же клайпедский терминал стал поступать газ, пусть и купленный у трейдеров, но изначально поставленный в западноевропейские хабы именно из России", - сказал в интервью "РГ" Игорь Юшков.

По его словам, прибалтийский бизнес действует по принципу "что не запрещено, то разрешено". Формального запрета на покупку сжиженного газа из России в Литве не существует, поэтому, когда складывается удобная ценовая конъюнктура, потребитель закупает у нас СПГ. Власти республики с этим поделать ничего не могут, добавил эксперт. По его словам, ряд поставок в прибалтийскую республику также идет небольшими танкерами. "Небольшие партии СПГ контрактует и Эстония", - говорит эксперт.

На Сахалине построят комплексы СПГ и объекты инфраструктуры

Перевалка часто происходит в Мурманской области, где с наших танкеров ледового класса СПГ переваливается на суда обычной проходимости "борт в борт". Такая сцепка выгодна обеим сторонам, поскольку сокращает транспортное плечо.

Эксперт делает вывод, что нынешняя сделка не первая, когда интересы продавца и покупателя совпадают. При этом можно говорить о тенденции, когда

СПГ из РФ идет не только во французский хаб, но и в места приема в Бельгии, Великобритании и других странах. Несмотря на то, что при перевалке газ теряет страну-производителя, востребованность российского газа в Европе доказана сегодняшним примером.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Литва
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