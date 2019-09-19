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19.09.2019 23:40
Рубрика: Экономика

Деньги и цели

Дмитрий Медведев: Бюджет России в ближайшие три года останется социально ориентированным
Текст: Александра Белуза
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
Правительство одобрило проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов с обязательством доработки документа в течение 10 дней. На реализацию нацпроектов в трехлетней казне заложено почти 7 трлн рублей. В случае эффективного расходования этих денег страна сможет заметно продвинуться в достижении национальных целей развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"До 1 октября бюджетный пакет должен быть направлен в Госдуму", - обозначил срок Дмитрий Медведев в четверг на заседании правительства. "Как и в этом году, бюджет на следующие три года будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет", - заявил премьер. При разработке основного финансового документа страны кабмин учел нестабильность на мировых рынках и сохраняет механизм "бюджетного правила", что, как отметил Медведев, снижает влияние внешних факторов, обеспечивая бюджету запас прочности.

Минфин рассказал о профиците бюджета на ближайшие три года

"Понятно, что события могут происходить любые. Сейчас лихорадит мировой нефтяной рынок из-за того, что случилось в Саудовской Аравии. Поэтому, несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне 42,4 доллара за баррель нефти марки Urals в 2020 году", - сообщил глава правительства. Дополнительные доходы будут аккумулироваться в Фонде национального благосостояния. Заложены и ориентиры по уровню инфляции. "Ожидаем в следующие три года, что инфляция не превысит целевого значения 4%", - сообщил премьер-министр.

Казна сохранит социальную направленность. "При подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть, безусловно, социально ориентирован. То есть деньги на социальную поддержку, на развитие образования, здравоохранения, культуры - это по-прежнему основная расходная статья бюджета", - обозначил Медведев.

Бюджет будет профицитным на протяжении всех трех лет

Бюджет, подчеркнул он, должен быть направлен на достижение национальных целей развития. "Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей", - сообщил премьер.

По его словам, значительная часть средств будет использована для развития социальной сферы. Так, на нацпроекты в области демографии и здравоохранения в 2020-2022 годах федеральный бюджет направит около 2,7 трлн рублей.

Около 380 млрд рублей составит финансирование нацпроекта в образовании, более 400 млрд рублей - в жилищном строительстве. Значительные деньги - 1,6 трлн рублей - предусмотрены на создание современной комфортной и безопасной инфраструктуры. Еще 1,2 трлн рублей закладываются на реализацию нацпроектов, направленных на развитие экономики.

"Эти деньги при их эффективном использовании за эти три года позволят заметно продвинуться по всем девяти национальным целям", - рассчитывает премьер. "Только работать нужно быстро и принимать решения", - добавил он, обращаясь к членам правительства. Регионам федеральный центр поможет с финансированием нацпроектов. Общий объем такой поддержки составит почти 2,2 трлн рублей за три года.

Кроме того, кабинет министров намерен увеличить финансирование государственных внебюджетных фондов - Пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования. "Это позволит сделать социальную помощь более адресной и увеличить социальные выплаты", - отметил Медведев. "Будем индексировать материнский капитал, в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей", - сообщил премьер. Для этого, по его словам, в бюджете зарезервировано 316 млрд рублей.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Назвал премьер и размер МРОТ на будущий год. Он напомнил, что МРОТ устанавливается ежегодно в размере 100% от прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. "В соответствии с этим механизмом в следующем году МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 тысяч 130 рублей", - сообщил председатель правительства.

На заседании кабмин также обсудил прогноз социально-экономического развития России до 2024 года. Минэкономразвития разработало три сценария. "При формировании бюджета мы, как обычно, опираемся на консервативные прогнозы", - заметил Медведев. "Но в целом исходим из того, что нужно стремиться к выполнению целевого сценария, - добавил он. - Имею в виду положительные тенденции, которые есть в экономике и которые в ближайшие несколько лет мы рассчитываем серьезно укрепить за счет мер по повышению деловой и инвестиционной активности, структурных изменений, реформирования контрольно-надзорной сферы, снижения административной нагрузки на бизнес, решения инфраструктурных проблем и некоторых других мер".

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Председатель Правительства
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