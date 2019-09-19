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19.09.2019 12:46
Рубрика: Власть

Медведев: Бюджет в ближайшие три года останется профицитным

Текст: Александра Белуза
Российский бюджет в ближайшие три года останется профицитным и социально-ориентированным, а ежегодная инфляция не превысит 4%, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

В сентябре правительство заканчивает работу над бюджетом на 2020-й и на плановый период 2021-2022 годов.

"До 1 октября бюджетный пакет должен быть направлен в Госдуму", - обозначил срок Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг, 19 сентября.

Фото: iStock
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"Как и в этом году, бюджет на следующие три года будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет", - заявил премьер-министр.

При разработке основного финансового документа страны кабмин учел нестабильность на мировых рынках и сохраняет механизм бюджетного правила, что, как отметил Медведев, снижает влияние внешних факторов, обеспечивая бюджету запас прочности.

"Понятно, что события могут происходить любые. Сейчас лихорадит мировой нефтяной рынок из-за того, что случилось в Саудовской Аравии. Поэтому несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне 42,4 доллара за баррель нефти марки Urals в 2020 году", - сообщил глава правительства. При этом дополнительные доходы будут аккумулироваться в Фонде национального благосостояния.

В бюджет закладываются и ориентиры по уровню инфляции. "Ожидаем в следующие три года что инфляция не превысит целевого значения в 4%", - сказал премьер.

Бюджет сохранит свою социальную направленность. "При подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть безусловно социально-ориентирован. То есть, деньги на социальную поддержку, на развитие образования, здравоохранения, культуры - это по-прежнему основная расходная статья бюджета", - обозначил Медведев.

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