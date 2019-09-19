Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год

В следующем году МРОТ вырастет на 850 рублей и составит 12 тысяч 130 рублей. Соответствующее решение заложено в проект бюджета.

На заседании в четверг правительство рассматривает большой пакет вопросов, касающихся федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Среди них - и законопроект о повышении минимального размера оплаты труда.

Премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил, что МРОТ устанавливается ежегодно в размере 100% от прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

"В соответствие с этим механизмом в следующем году МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 тысяч 130 рублей", - сообщил председатель правительства в ходе заседания.