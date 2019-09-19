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19.09.2019 18:37
Рубрика: Власть

МИД РФ назвал прагматичным решение США урезать помощь Афганистану

Текст: Александр Ленин

В Москве считают прагматичным решение США отозвать выделенные Афганистану 160 миллионов долларов. На Смоленской площади полагают, что данный шаг заставит Кабул рациональнее относиться к финансовой помощи из-за рубежа.

МИД РФ: Заявления о шпионаже России в Швейцарии - клевета

"С прагматической точки зрения, мне понятен этот шаг американцев, потому что не раз официальные представители или представители конгресса заявляли о том, сколько можно швырять в эту черную дыру?" - заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, которого цитирует агентство РИА Новости. Дипломат предположил, что в Белом доме решили ужесточить контроль за расходованием их финансовой помощи.

Ранее Вашингтон объявил об отзыве 100 миллионов долларов, которые предполагалось потратить на крупный энергетический инфраструктурный проект в Афганистане. Кроме того, американцы собираются приостановить выделение Кабулу 60 миллионов долларов из-за отсутствия прозрачности в закупках.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
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