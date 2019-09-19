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19.09.2019 19:04
Рубрика: Экономика

Минфин рассказал о профиците бюджета на ближайшие три года

Текст: Юлия Кривошапко

Профицит федерального в 2020 году будет на уровне 0,8 процента ВВП. В последующие два года он составит 0,5 и 0,2 процента соответственно. Такие параметры заложены в главном финансовом документе на ближайшую трехлетку, который утвердило правительство.

Бюджет сформирован на основе "базового" варианта прогноза социально-экономического развития России на 2020-2022 годы, подготовленного Минэкономразвития. Он предполагает реализацию бюджетной политики с соблюдением бюджетных правил и проведение Банком России денежно-кредитной политики в рамках режима таргетирования инфляции, уточняют в Минфине. Также в прогнозе были учтены национальные цели и ключевые приоритеты до 2024 года из майского указа президента.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

Расходы федерального бюджета будут расти в течение всего трехлетнего периода. Наибольшие финансовые ресурсы будут направлены на социальную сферу и повышение качества жизни граждан. Например, расходы на здравоохранение в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличатся почти на 50 процентов. Подобный рост произойдет впервые с 2005 года, подчеркивают в Минфине.

Общий объем расходов в 2020 году составит 19,5 триллиона рублей, в 2021 году - 20,6 триллиона рублей, в 2022-м - 21,8 триллиона рублей.

Что касается доходов федерального бюджета, то в 2020 - 2022 годах ожидается их увеличение с 20,2 триллиона рублей в 2019 году до 20,4 триллиона рублей в 2020 году, 21,2 триллиона рублей в 2021-м году и 22,1 триллиона рублей в 2022-м.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин Бюджет 2018-2020
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