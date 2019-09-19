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19.09.2019 17:20
Рубрика: Экономика

Возвращать дурная примета

Минюст предлагает изменить систему взыскания долгов
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции РФ готовит проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Подробности готовящихся предложений появились в "Коммерсанте". По данным экспертов, обсуждаются достаточно радикальные изменения, некоторые даже назвали проект - перезагрузкой системы.

Например, предполагается ввести обязательные досудебные процедуры, то есть взыскатели должны будут прежде официально обратиться к должнику с требованием исполнить обязательства. Это сделает невозможным ситуацию, когда визит судебных приставов становится сюрпризом для гражданина, так как решение было по сути принято за его спиной.

Фото: istock
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Еще одна идея: в обязательном порядке регистрировать в реестре службы судебных приставов всех, кто занимается взысканием долгов. Это значит, что там должны оказаться не только коллекторы, но и банкиры, и управдомы, и многие другие.

В самом ведомстве подробностей проекта не раскрывают, но подтвердили "РГ": да, такая работа ведется. "Минюстом России совместно с ФССП России подготовлен проект структуры нормативного правового регулирования в сфере осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, - сообщили в минюсте. - Проект структуры включает в себя анализ исходного состояния регулирования, предлагаемую структуру нового нормативного регулирования в сфере общественных отношений, возникающих при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

Но попавшие в руки журналистов предложения уже вызвали широкий резонанс.

"Основной проблемой в процедуре взыскания задолженностей в настоящее время является этап исполнения решения суда, который зачастую является невозможным по причине отсутствия у должников имущества или официальных доходов, на которые может быть наложено взыскание, - сказал адвокат Илья Прокофьев. - Положительным в предлагаемых изменениях необходимо выделить введение обязательного досудебного порядка урегулирования спора. Досудебный порядок позволит должнику включиться в дело о взыскании задолженности на ранней стадии и, возможно, погасить ее до обращения кредитора в суд".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Что касается предлагаемой нормы о внесении в реестр ФССП всех кредиторов, то, по его мнению, такая норма не принесет пользы из-за невозможности контроля за таким большим количеством взыскателей.

В свою очередь, адвокат Ольга Власова полагает, что, возможно, введение дополнительных требований к организациям-кредиторам будет стимулировать их к более оперативному и эффективному взысканию задолженности . В первую очередь это касается, например, коммунальных служб и т.п.

В любом случае работа над документом продолжается, и прозвучавшие идеи пока имеют статус идей, а не официальных предложений.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст Долги и коллекторы Полномочия судебных приставов
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