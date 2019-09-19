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19.09.2019 09:36
Рубрика: Экономика

Минприроды оценило стоимость всей российской нефти

Текст: Роман Маркелов

Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.

Мировые цены на нефть упали более, чем на 5%

Оценка выросла с 39,58 триллиона рублей до 75,41 триллиона рублей.

При этом оценка запасов газа выросла примерно на четверть - с 11,31 до 14,11 триллиона рублей. Запасы золота ведомство оценивает в 0,61 триллиона рублей, железной руды - в 1,24 триллиона, коксующегося угля - в 1,85 триллиона рублей. Общая рыночная стоимость российских полезных ископаемых в стране, по мнению ведомства, составляла на конец 2018 года 93,4 триллиона рублей. При этом годом ранее давалась оценка 55,2 триллиона рублей.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Цена на нефть
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