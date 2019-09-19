Минздрав назвал безопасную ежедневную норму алкоголя

С незначительным риском для здоровья мужчины могут употреблять максимум три стандартные порции алкоголя в день, а женщины - не более двух порций.

Такие рекомендации дают эксперты российского Минздрава, сообщает РИА Новости. Под стандартной порцией подразумевается 10 граммов чистого алкоголя.

Например, в 100 миллилитрах вина крепостью 12 процентов содержится примерно одна такая порция, а в 600 миллилитрах пива крепостью 4,5 процента - две. Таким образом, относительно безопасным для здоровья можно считать ежедневное употребление 300 миллилитров вина или 900 миллилитров пива мужчинами и 200 миллилитров вина или 600 миллилитров пива женщинами, следует из рекомендаций экспертов Минздрава.

При этом уточняется, что для того, чтобы алкоголь не вредил здоровью, необходимы также два полностью трезвых дня в неделю. В рекомендациях подчеркивается, что употребление даже небольших порций алкоголя может навредить, если оно состоялось не в то время или не в том месте.