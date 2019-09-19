Новости

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины 09:27
Следственный комитет анонсировал запуск специального проекта "По следу" 09:27
На Тихоокеанском флоте сформированы экипажи для новых кораблей 09:21
Астраханский губернатор сменил треть руководителей администрации 09:18
Видео: неосторожный водитель перевернул автокран 09:12
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра 09:11
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде 09:10
Суд прекратил дело о лишении родительских прав матери девочки из Ингушетии 09:00
На Сахалине задержали браконьеров с тонной лосося 08:53
В Раде призвали пойти на компромисс для решения конфликта в Донбассе 08:51
Дебют Панарина в "Рейнджерс": гол и травма 08:25
В России существенно вырос спрос на противоугонные системы 08:25
Минздрав назвал безопасную ежедневную норму алкоголя 07:57
Россия будет развивать спутниковый интернет совместно с Китаем 07:55
К делу об избиении инвалида в колледже подключилось СУ СК Приморья 07:48
В Александровске-Сахалинском компенсируют ущерб погорельцам 07:41
ВЦИОМ: Почти у каждого пятого россиянина больше одной машины 07:35
Четверг в Москве будет сырым и холодным 07:30
Нурмагомедов и Бекхэм сфотографировались на матче "ПСЖ" - "Реал" 07:19
Россия и Китай вместе запустят спутники для раздачи интернета 07:13
В семьях 18 процентов россиян больше одного автомобиля 07:09
Названа причина проблем с кишечником, не связанная с едой и привычками 07:06
Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкалья 06:57
Ученые объяснили, почему нельзя принимать важные решения натощак 06:42
В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва 06:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
19.09.2019 07:57
Рубрика: Экономика

Минздрав назвал безопасную ежедневную норму алкоголя

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С незначительным риском для здоровья мужчины могут употреблять максимум три стандартные порции алкоголя в день, а женщины - не более двух порций.

Фото: iStock
Россияне стали в два раза меньше покупать водку и вино

Такие рекомендации дают эксперты российского Минздрава, сообщает РИА Новости. Под стандартной порцией подразумевается 10 граммов чистого алкоголя.

Например, в 100 миллилитрах вина крепостью 12 процентов содержится примерно одна такая порция, а в 600 миллилитрах пива крепостью 4,5 процента - две. Таким образом, относительно безопасным для здоровья можно считать ежедневное употребление 300 миллилитров вина или 900 миллилитров пива мужчинами и 200 миллилитров вина или 600 миллилитров пива женщинами, следует из рекомендаций экспертов Минздрава.

При этом уточняется, что для того, чтобы алкоголь не вредил здоровью, необходимы также два полностью трезвых дня в неделю. В рекомендациях подчеркивается, что употребление даже небольших порций алкоголя может навредить, если оно состоялось не в то время или не в том месте.

Экономика Общество Здоровье Правительство Минздрав
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия будет развивать спутниковый интернет совместно с Китаем
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Пентагон: НАТО теряет военное превосходство над Россией
В Раде призвали пойти на компромисс для решения конфликта в Донбассе
В США объяснили провал ЗРК Patriot при атаке на саудовские НПЗ