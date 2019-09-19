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19.09.2019 16:32
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

На IP Академии в "Сколково" обсудили правовой статус больших данных

На полях крупнейшей образовательной конференции по интеллектуальной собственности в Инновационном центре "Сколково" - IP Академии - состоялась дискуссионная панель на тему "Большие данные vs интеллектуальная собственность".
Фото: Пресс-служба IP Академии Фото: Пресс-служба IP Академии
Фото: Пресс-служба IP Академии

Спикеры обсудили, как правильно предоставлять правовую охрану большим данным, кому они принадлежат и как их использовать.

Одним из вариантов использования интеллектуальной собственности применительно к большим данным считается результат действия алгоритма, в который заложен определенный объем информации, полагает д.ю.н., президент IPCLUB, приглашенный профессор-исследователь БФУ им. И. Канта Марина Рожкова.

"Большие данные требуют совершенно иных подходов, нежели мы привыкли. Раньше подобрать информацию можно было вручную. Но когда речь зашла о больших объемах, понадобилась автоматическая обработка, то есть алгоритм, который может быть запатентован и использован для определенных социальных, научных, коммерческих целей. Именно алгоритм использования больших данных можно считать результатом интеллектуальной деятельности", - считает Марина Рожкова.

Руководитель по правовому взаимодействию с органами исполнительной власти компании "Мегафон" и руководитель правового комитета Ассоциации участников рынка больших данных Никита Данилов презентовал вариант подхода к регулированию данных, при котором возможен баланс интересов представителей бизнеса, потребителей и общества в целом. "Площадка, на которой размещаются данные, может самостоятельно устанавливать правовой и технический режим доступа к данным и определять правила их обработки. При этом не стоит забывать, что даже если данные размещены в открытом доступе, для их обработки нужны законные основания. В этом смысле должен соблюдаться закон о персональных данных", - заявил эксперт. Он добавил, что права на базы данных обеспечиваются законодательством об интеллектуальной собственности.

Анализ данных об объектах интеллектуальной собственности, их владельцах, качестве и количестве использования имеет особо важное значение, так как дает возможность бизнесу понимать, как избежать плагиата и развивать свой продукт, полагает вице-президент по правовым вопросам Ассоциации IPChain Ирина Яковлева.

Говоря об опыте IPChain в защите объектов интеллектуальной собственности, эксперт подчеркнула, что узлы сети IPChain стремятся к балансу между открытостью и безопасностью.

Заместитель директора по правовым вопросам "Авито" Татьяна Войтас на примере интернет-объявлений как ключевого актива онлайн-классифайда рассказала, почему важно защищать пользовательский контент при помощи инструментов интеллектуальной собственности.

"Если нет объявлений, то можно считать, что нет продукта и сервиса. В формирование этого актива и его наращивание вкладываются значительные инвестиции - в разработку продукта, интерфейса, процесс модерации, маркетинг. Много времени требуется, чтобы раскрутить эту базу. Если другой игрок рынка берет ее и посредством технологии скрейпинга переносит на некий ресурс, это означает, что он паразитирует на инвестициях нашей компании. В этом смысле интеллектуальная собственность - очевидный инструмент для защиты пользовательского контента", - сказала эксперт.

Когда происходит незаконный перенос материалов из базы данных, его можно расценивать как неправомерное извлечение дополнительной прибыли, отметил советник Bryan Cave Leightpon Paisner (Russia) Евгений Орешин. "Если между звонком и размещением объявления проходит одна минута, это значит, что программное обеспечение уже все скопировало и подготовило. Все данные уже перенеслись на другой сайт. Переводя пользователя к себе, конкурент перенимает часть рынка, так что это незаконно", - заключил эксперт.

IP Академия продлится до 20 сентября.

Общество Наука

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