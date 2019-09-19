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Рубрика: Общество

Информация в красках

На РЕН-ТВ стартовал проект "Неизвестная история"
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
Неизвестно - то есть интересно, не так ли? Доказать это взялся в студии телеканала ведущий и автор "Неизвестной истории", доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой МГПУ Борис Рыжов.
Борис Рыжов: Чем больше аудитория - тем интересней выступать. Фото: Александр Казаков / Рен ТВ Борис Рыжов: Чем больше аудитория - тем интересней выступать. Фото: Александр Казаков / Рен ТВ
Борис Рыжов: Чем больше аудитория - тем интересней выступать. Фото: Александр Казаков / Рен ТВ

Борис Николаевич - создатель теории системной психологии, основатель многотомной "Энциклопедии истории психологии". И вдруг - программа об удивительных фактах и неочевидных версиях всем известных событий: чем занималась секретная лаборатория США в Грузии, как советские ученые сверхчеловека, и как Зигмунд Фрейд был связан с НКВД.

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- Мне интересен, прежде всего, сам процесс, - говорит профессор Рыжов. - Я читаю лекции 25 лет, и чем больше аудитория - тем интересней выступать. Тут же особые ощущения: аудитория не поддается подсчету, и ты не перед ней, а перед объективом и микрофоном.

Но опыт то при вас.

Борис Рыжов: Задача лектора - донести информацию в интересной форме. Я всегда стараюсь как-то разыграть эту информацию, расцветить ее - интересной историей, неожиданным фактом, в конце концов таким образом снять в аудитории напряжение. За 25 лет чтения лекций этих историй у меня скопилось очень много. Ими можно теперь делиться со зрителем - каждую субботу в 17.20.

Поделитесь информацией про Фрейда и НКВД.

Борис Рыжов: Готовя тему психоанализа для "Энциклопедии...", я обнаружил факты, о которых никто еще не задумывался. Известно, что финансистом всемирного общества психоанализа, своеобразной партии психоаналитиков, был Макс Эйтингон. У которого был двоюродный брат, Наум Эйтингон, генерал-майор НКВД, организовавший убийство Троцкого и не только, добычу атомных секретов в Америке и еще массу других очень громких операций. Так что весьма вероятно, что часть окружения Фрейда...

...финансировалась нашими спецслужбами? Но зачем им нужен был Фрейд?

Борис Рыжов: Кушетка психоаналитика - место, где про себя рассказываешь все, даже если ты генерал или ученый-атомщик. Или вот тема: почему Пушкин восклицал в "Маленьких трагедиях" "да здравствует чума"? Да потому что Эпоха Возрождения началась благодаря великой чуме, поразившей Европу в 14 веке, тогда погибло очень много людей, а у их наследников неожиданно появились свободные деньги, которые они начали платить художникам и инженерам.

Фото: AP
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Тема, надеюсь, готовится к эфиру?

Борис Рыжов: Она пока в чернильнице. Я пишу для режиссеров истории на 2-3 страницы, они с ними работают, в том числе ножницами. Мои темы - Рюрик и Гамлет, Фрейд, Сталин, Троцкий, эти персоны мне всегда были интересны и по ним копились какие-то факты. В каждом эфире идет 6-7 таких сюжетов.

В "Неизвестной истории" - яркий и динамичный видеоряд. Это не отвлекает от смысла?

Борис Рыжов: У телепрограммы свои законы - тут должно быть много фактуры, много движения, и минимум "говорящих голов". А чтоб зрителю было интереснее - нужен острый момент, определенное удивление происходящим, это фиксируется в памяти и крепко удерживает наше внимание. Когда ты рассказываешь зрителю что-то действительно важное - это должно быть действительно интересно.

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