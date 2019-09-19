На российские экраны вышел фильм "Щегол" режиссера Джона Кроули. Это проект Amazon, который возглавлял список самых ожидаемых экранизаций года. И никого не насторожило, что автор одноименного романа Донна Тартт рассорилась с создателями еще в процессе съемок, хотя на этот факт стоило бы обратить повышенное внимание.

Уже после первых показов стало ясно - самая большая ценность этого фильма в том, что он пробуждает невероятный интерес: за что же все-таки автору романа, по которому снят фильм, вручили Пулитцеровскую премию? Из картины никак не следует, что перед нами выдающееся произведение искусства. Возможно, если бы ленту сделали покороче и поработали над искусством монтажа, она и смотрелась бы по-другому, хотя и в этом случае шансов у нее мало. Но в том виде, в котором она представлена, перед зрителем возникает почти трехчасовой фильм, непонятный по жанру (драма или боевик?), посылу (на кого рассчитан?) и так далее.

Дешевого с точки зрения производства в "Щегле" нет ничего. Бюджет (45 миллионов долларов), звезды, громкие имена. Однако история о том, как мальчик Теодор Деккер потерял мать во время теракта в Метрополитен-музее и как подаренная умирающим человеком картина повлияла потом на его жизнь, не переворачивает душу. В главной роли - Энсел Элгорт, при каждом взгляде на которого думается: как же он был хорош в таких фильмах, как "Малыш на драйве" и "Виноваты звезды", что же тут с ним не так? Николь Кидман, исполняющая роль богатой миссис Барбур, у которой жил маленький Теодор и в семью которой вернулся после, холодна и "неподвижна", словно ее только что вынули из морозильника.

Лишь два актера в фильме и связанные с ними сюжетные линии заставляют зрителя очнуться от того состояния анабиоза, в который его погружает все остальное. Сара Полсон - в роли девушки отца маленького Теодора и персонаж, по сюжету связанный с нашей страной, хотя при просмотре на языке оригинала и понимаешь, что все его слова, сказанные по-русски, произносятся с ужасным исковерканным акцентом. Тем не менее когда в кадре появляется маленький Борис Павликовский (актер Финн Вулфард), мир экранного "Щегла" оживает. Когда Борис снова появляется в жизни Теодора уже во взрослом возрасте (актер Анайрин Барнард знаком нам по сериалу "Война и мир", где играл Бориса Друбецкого), "Щегол" получает встряску в правильном направлении во второй раз.

Лишь два актера и связанные с ними сюжетные линии заставляют зрителя очнуться от анабиоза, в который его погружает все остальное: это Сара Полсон и Финн Вулфард

Скорее всего, при российском дубляже того, кто смотрит фильм, еще и будут раздирать противоречия: как не вяжется высокий литературный слог с тем, что и как показано на экране. На языке оригинала это ощущение приносит чуть ли не физические страдания.

Конечно же, Amazon и Netflix, как и другие онлайн-ресурсы, которые следуют их примеру, в первую очередь рассчитаны на широкого зрителя. Это вынуждает их "упрощать" все проекты, которые они производят, - эти фильмы и сериалы должны быть понятны всем и каждому. Причем быстро, чтобы ухватить зрителя любого гаджета с первой же минуты. Но не надо все-таки думать о зрителе как о существе примитивном: плохое не будут советовать и станут прекращать просмотр, так и не дойдя до конца - это вам не из переполненного зала во время сеанса выйти.

Тем временем

"Щегол" показал один из худших стартов в истории американского проката, собрав за первые выходные 2,6 миллиона долларов. В России в премьерный уик-энд фильм заработал тоже не бог весть какую сумму - 35,8 миллиона рублей, оказавшись на третьем месте. На первой строчке в отечественном прокате продолжает держаться "Оно" - ужастик довел за две недели общую кассу более чем до 933 миллионов рублей. На второй строчке по популярности - новая лента "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес в главной роли (68 миллионов рублей на старте). В топ-пять вошел и один российский фильм - ромком с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Пеговой "Дорогой папа", 23,5 миллиона рублей и четвертое место. Замыкает пятерку хоррор "Пункт назначения: Смайл".

Подготовила Инга Бугулова