Федеральная налоговая служба (ФНС) обнародовала итоги декларационной кампании-2019. Из них можно сделать вывод, что граждане все чаще пользуются законной возможностью сэкономить на налогах с помощью вычетов.

Сумма налога, заявленная россиянами к возврату из бюджета, в этом году составила 195,1 миллиарда рублей - на 12 процентов больше, чем в 2018-м. И это не окончательная цифра. Она может вырасти, так как подавать документы разрешается в любое время в течение года.

Налоговый вычет - сумма, уменьшающая размер дохода, с которого уплачивается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Он в нашей стране, напомним, составляет 13 процентов. К вычету из налогооблагаемой базы можно предъявить расходы в связи с покупкой квартиры, расходы на образование, лечение, страхование и получить обратно из бюджета суммы уплаченного подоходного налога.

Самыми популярными вычетами по-прежнему остаются имущественные. Чаще всего их заявляют в связи с покупкой жилья. Они позволяют уменьшить облагаемую подоходным налогом (НДФЛ) базу на сумму расходов на приобретение комнаты, квартиры или дома. Максимальная сумма расходов на новое строительство или покупку недвижимости, с которой исчисляется налоговый вычет, ограничена планкой в два миллиона рублей. То есть максимально человек может вернуть 260 тысяч рублей уплаченного налога. Дополнительно к вычету можно заявить расходы на уплату процентов по ипотеке. В этом случае предельная сумма расходов составляет три миллиона рублей.

По данным ФНС в 2019 году за вычетом, связанным с покупкой жилья, обратились 3,8 миллиона человек - на 6 процентов больше, чем в 2018-м.

Самыми популярными по-прежнему остаются имущественные вычеты, связанные с покупкой жилья. За ними обратились 3,8 миллиона человек

О своем желании получить социальный вычет по расходам на обучение, лечение и покупку лекарств, на благотворительность, добровольное пенсионное страхование или страхование жизни - заявили 1,5 миллиона граждан. На эти виды расходов можно получить вычет 120 тысяч рублей и вернуть из уплаченных налогов в семейный бюджет максимально 15,6 тысяч рублей. В случая затрат на дорогостоящее лечение предельной суммы вычета не установлено.

Также растет востребованность инвестиционного налогового вычета на сумму ежегодного взноса на индивидуальные инвестиционные счета (их граждане открывают, чтобы вкладываться в фондовый рынок).

За таким вычетом обратились более 50 тысяч человек. Это на 70 процентов превышает показатель 2018 года.

Для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов предусмотрено два варианта налоговых преференций, но пользоваться одновременно можно только одним из них.

Первый - налоговый вычет в 13 процентов от суммы вложений за год. Например, если за год человек вносит на индивидуальный инвестсчет максимальную сумму 400 тысяч рублей, то может вернуть 52 тысячи рублей. Важно, что индивидуальный инвестсчет должен быть открыт на срок не менее трех лет. Если деньги забрать раньше, права на вычет не будет.

Второй вариант - вычет по полученной прибыли. Выбрав его, можно освободить все заработанное от инвестиций от налога на доходы физлиц.

В целом, рост спроса на вычеты в ФНС связывают с повышением финансовой грамотности населения и упрощением процедуры их предоставления. Сегодня обратиться в налоговую можно не отходя от домашнего компьютера. Заполнить и направить онлайн-декларацию по НДФЛ, в том числе для получения вычетов, можно с помощью личного кабинета на сайте налоговой службы. Сервис позволяет автоматически переносить персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет удобные подсказки. Это помогает избежать ошибок. Кроме того, можно скачать программу "Декларация", которая также помогает подготовить нужные документы.

Технологии

Рассчитаться по налогам стало проще

Федеральная налоговая служба усовершенствовала сервис "Уплата налогов и пошлин". Теперь типы налогов и сборов в нем сгруппированы под конкретные категории налогоплательщиков.

Сервис содержит отдельные разделы для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. С их помощью можно сформировать расчетный документ, оплатить налоги за себя или третье лицо, государственную пошлину.

Кроме того, все категории налогоплательщиков теперь ­могут уплатить налоги картой иностранного банка, находясь за пределами России. Это можно сделать в разделе "Уплата налогов картой иностранного банка".

С начала года возможностями сервиса воспользовались ­более пяти миллионов граждан. В ФНС рассчитывают, что его обновленная версия поможет россиянам быстрее и правильнее заполнять расчетные документы и вовремя платить налоги.