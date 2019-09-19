Названа причина проблем с кишечником, не связанная с едой и привычками

Ученые из американского исследовательского центра Beth Israel Medical Center рассказали о факторе, который увеличивает на 60% риск расстройства кишечника. Независимо от питания и вредных привычек, передает Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

Медики из США выяснили, что ожирение не только может спровоцировать диабет и сердечно-сосудистые болезни, но и зачастую становится причиной патологического состояния, связанного с работой кишечника, - диареей. При этом на развитие расстройства может не оказывать влияния то, чем человек питается и есть ли у него вредные привычки.

- Наша работа впервые показывает, что на возникновение диареи, если у человека уже есть проблемы с лишним весом, не влияет, например, диета или уровень физической активности. Одно из возможных объяснений связи ожирения и расстройства кишечника то, что избыточная масса тела провоцирует у человека хроническое воспаление низкой степени тяжести, - предположили эксперты.