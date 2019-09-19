Новые требования для школьных учебников примут до конца октября

Новый порядок формирования федерального перечня учебников, который сейчас находится на регистрации в Минюсте, может быть принят уже октябре. Об этом на заседании научно-методического совета заявила замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина.

По ее словам, соответствующий приказ направили на утверждение еще в июне - однако из-за ряда замечаний он был возвращен на доработку.

"Основные замечания касались проведения процедуры экспертизы учебников в части полномочий Минпросвещения России, а также специфики нашей деятельности, - рассказала Татьяна Синюгина. - В августе, после устранения замечаний мы повторно направили документ в Минюст России. Мы ожидаем завершение процедуры госрегистрации в ближайший месяц".

Что конкретно будет в новых требованиях к школьным учебникам? Эксперты, которые проверяют издание перед включением в федеральный перечень, будут нести персональную ответственность за любой учебник, которому они дали "добро". Их имена и фамилии издатель будет обязан опубликовать на обороте титульного листа. Если рецензент вдруг пропустит ошибки, отвечать будет наравне с авторами некачественного пособия. Сама экспертиза станет государственной - и будет проводиться по заказу Минпросвещения. Также изменятся сроки подачи документов издателями: направлять их нужно будет с 20 февраля по 20 апреля. Вводится и еще одна важная норма - экспертное заключение любому учебнику будет выдаваться только на пять лет.

Возможно, после того, как новый документ будет принят, количество школьных учебников постепенно начнет сокращаться: ведь требования к их экспертизе серьезно ужесточаются.

Пока же министерству приходится включать учебники в перечень по старому порядку. Последнее "пополнение" случилось буквально вчера, когда на заседании научно-методического совета при Минпросвещения были одобрены 363 издания. Таким образом, количество учебников в действующем федеральном перечне (ФПУ) увеличится с 1367 до 1728 изданий. Почему так много? Нужно учесть, что речь идет именно о всех разделах перечня - не только основном (где до недавнего времени было около 900 изданий), но и о дополнительных - разделы с изданиями для обучения детей-инвалидов, с книгами по родному языку...

Что еще интересного? После того, как новый порядок формирования федерального перечня учебников будет принят, министерство планирует изменить еще один связанный с ним документ. А конкретно - порядок, который регламентирует допуск самих издательств к выпуску школьных учебников. Планируется, что степень ответственности частных организаций за качество пособий будет повышена.