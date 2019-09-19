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19.09.2019 16:45
Рубрика: Спорт

Новым соперником Поветкина могут стать Тайсон Фьюри или Майкл Хантер

Текст: Максим Домчев
Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин в следующем поединке может встретиться с Майклом Хантером. Промоутеры россиянина также продолжают попытки договориться о бое с Тайсоном Фьюри. Об этом ТАСС рассказал глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

По его словам поединок против Хантера может пройти в Саудовской Аравии. Состоится он или в конце нынешнего года, или в начале следующего.

"Также продолжаем работу над тем, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри", - сказал Рябинский.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Хантер в минувшие выходные победил другого россиянина Сергея Кузьмина, одержав 18 победу (15 нокаутом) при одном поражении. При этом сам Кузьмин после поединка заявил, что Хантер не является уж очень серьезным соперником для Поветкина. По мнению Кузьмина, его соотечественник сможет добиться победы.

Тайсон Фьюри также в выходные победил шведа Отто Валлина, не показав высокого уровня. Отец Тайсона Фьюри даже заявил после поединка, что с таким качеством бокса его сын проиграет Поветкину, если бой состоится.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.

Спорт Бокс
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