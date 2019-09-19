НТВ покажет автомобильное шоу талантов "Россия рулит!"

Премьера автомобильного шоу талантов "Россия рулит!" - на канале НТВ, 28 сентября в 21.00

В масштабном праймовом шоу впервые на российском телевидении непрофессиональные водители пройдут испытания и покажут трюки, с которыми раньше могли справиться только каскадеры. Каждый участник получит шанс продемонстрировать свой талант вождения перед профессиональным жюри и выиграть главный приз. Для телеканала НТВ проект "Россия рулит!" стал крупнейшим запуском развлекательного шоу за последние два сезона.

"Эфирная версия шоу создается по формату Drive Master, который мы разработали совместно с крупнейшей международной компанией Keshet International. Разработкой сценария и созданием уникального съемочного павильона с действующим автодромом мы занимались вместе с зарубежными коллегами. Я рад, что первыми шоу "Россия рулит!" увидят именно в нашей стране", - говорит автор идеи, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Конкурс на звание лучшего водителя страны будет состоять из семи отборочных этапов и двух полуфиналов, для которых командой экспертов проекта будут разработаны задания особой сложности и финала.

В кастинге шоу приняли участие более тысячи человек со всей страны, из которых на отборочные туры попадут 70. В шоу примут участие водители от 20 до 80 лет.

На первом этапе соревнований им предстоит продемонстрировать уникальные навыки вождения и выполнить индивидуальный трюк. На шоу покажут, как на автомобиле можно играть в хоккей, футбол, городки. Телезрители увидят испытания с огнем и трюки, которые будут проходиться на специальной технике: ГАЗ-66, монстр-трак и даже дрифт-ванна.

Судьями в проекте станут первый российский пилот "Формулы-1", известный автогонщик, пилот программы SMP Racing Виталий Петров и журналист, автомобильный эксперт, в прошлом автогонщик Михаил Горбачев. Правом голоса при оценке номера будет обладать и ведущий проекта - известный автолюбитель Николай Фоменко.

Три "ДА!" от членов жюри - и участник проходит дальше. Водители, не справившиеся с испытаниями (поцарапавшие или помявшие машины, съехавшие с траектории и так далее), покидают проект.

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