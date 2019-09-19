Новости

На Южном Урале 7 400 человек остались без электричества из-за аварии 11:31
На Остоженке археологи нашли надгробную плиту XVIII века 11:44
Председателем Мосгордумы вновь стал Алексей Шапошников 11:43
Президент банка "Прайм Финанс" задержан в Петербурге 11:43
В Канске при прокладке водопровода нашли старое захоронение 11:40
Путин поздравил ингушского борца с победой на чемпионате мира 11:40
В ЛНР усилили охрану стратегических объектов после теракта 11:36
"Дом-2" начнут снимать на новой площадке в апреле 2020 года 11:36
В Крыму взносы на капремонт в 2020 году не увеличатся 11:34
Актеру Павлу Устинову изменят меру пресечения 11:28
В Перми ребенок и пенсионерка пострадали в ДТП с автобусом 11:25
Дилерам Lada запретили продавать Largus 11:20
Представитель Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы 11:17
Главы МИД РФ и Германии обсудили урегулирование ситуации в Донбассе 11:07
Неаполитанский мастер рассказал, как выбрать настоящую пиццу 11:03
Honda CR-V обновился и получил очень экономичную версию 11:00
Умер барабанщик группы "Центр" Александр Васильев 10:59
В Пентагоне признали неготовность США к гибридной войне с Россией 10:55
Гигантский авиалайнер приземлился в Пулково 10:53
Пять легковушек столкнулись в Капотне 10:52
Промышленные предприятия Москвы открывают двери для гостей 10:47
В Минске стартовала международная конференция суда ЕАЭС 10:45
Один из обвинивших Кевина Спейси умер во время судебного процесса 10:45
Избранный глава Республики Башкортостан вступил в должность 10:40
Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
19.09.2019 10:37
Рубрика: В мире

Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США

Текст: Александр Ленин
Президент США Дональд Трампа в очередной раз стал причиной обеспокоенности в американском разведсообществе. Обещание хозяина Белого дома неназванному лидеру одного из иностранных государств заставило сотрудника спецслужб изложить свои опасения в рапорте.
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

В настоящее время не ясно, о каком главе государства идет речь и что за общение дал ему Трамп, пишет издание The Washington Post. По некоторым данным, американский президент мог заверить о чем-то своего зарубежного партнера в ходе телефонного разговора.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп расписался на стене на границе с Мексикой

Как пишет пресса, жалоба имеет под собой реальную основу и будет тщательнейшим образом изучена. Между тем в президентской администрации отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию.

Известно, что докладная на Дональда Трампа была написана 12 августа. За прошедшие пять недель до этого американский руководитель общался как минимум с пятью иностранными лидерами. В частности, 31 июля он звонил президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, Трамп получил два письма от руководителя КНДР Ким Чен Ына.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия будет развивать спутниковый интернет совместно с Китаем
В Пентагоне признали неготовность США к гибридной войне с Россией
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
В Раде призвали пойти на компромисс для решения конфликта в Донбассе
В США объяснили провал ЗРК Patriot при атаке на саудовские НПЗ