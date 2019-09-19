Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США

Президент США Дональд Трампа в очередной раз стал причиной обеспокоенности в американском разведсообществе. Обещание хозяина Белого дома неназванному лидеру одного из иностранных государств заставило сотрудника спецслужб изложить свои опасения в рапорте.

В настоящее время не ясно, о каком главе государства идет речь и что за общение дал ему Трамп, пишет издание The Washington Post. По некоторым данным, американский президент мог заверить о чем-то своего зарубежного партнера в ходе телефонного разговора.

Как пишет пресса, жалоба имеет под собой реальную основу и будет тщательнейшим образом изучена. Между тем в президентской администрации отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию.

Известно, что докладная на Дональда Трампа была написана 12 августа. За прошедшие пять недель до этого американский руководитель общался как минимум с пятью иностранными лидерами. В частности, 31 июля он звонил президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, Трамп получил два письма от руководителя КНДР Ким Чен Ына.