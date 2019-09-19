Образовательная конференция по интеллектуальной собственности IP Академия стартовала в "Сколково"

18 сентября 2019 года в Инновационном центре "Сколково" состоялась церемония открытия IP Академии - крупной образовательной конференции по интеллектуальной собственности. В течение трех дней российские и зарубежные спикеры будут обсуждать различные аспекты создания, оценки, патентования и использования объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов. IP Академия стала правопреемницей знаменитой Патентной школы Сколково, вобрав в себя ее лучшие практики и традиции и значительно расширив спектр обсуждаемых вопросов.

С приветственным словом в ходе церемонии открытия к участникам конференции обратились председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов и президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

"Мы убеждены, что нашим технологическим предпринимателям не хватает знаний в области патентования. Не так много тех, кто занимался и занимается этой достаточно специфической сферой. Но мы никогда не сосредотачивались на авторском праве, поэтому мы нашли партнера - Ассоциацию IPChain, которая развивает интеллектуальную собственность и творческие индустрии. Поддержка инновационного предпринимательства, которую осуществляет наш центр, невозможна без поддержки интеллектуальной собственности. Надеюсь, каждый из вас найдет на нашей конференции что-то нужное и интересное для себя", - заявил Игорь Дроздов.

Как отметил Андрей Кричевский, продуктивное взаимодействие участников IP Академии поможет создать синергию, которая даст импульс к аккумуляции и получению новых знаний об интеллектуальной собственности. "Как известно, интеллектуальная собственность - это не сама идея, не само творчество, - это то, что закон знает об этой идее, то, что он пишет о ней. Давайте попробуем узнать на этой конференции не только о законе, но и об идеях, творчестве, о том, что и как созидается. Тогда, возможно, сонаправленный процесс изучения законодательных основ и обучение "закона" новым знаниям о формах и содержании творческих продуктов будет более продуктивным и создаст синергию", - сказал он.

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в своем выступлении отметил, что только предприятия со стратегией развития интеллектуальной собственности могут отвечать на технологические вызовы современности. "Мы должны воспитать в себе такое отношение к интеллектуальной собственности, при котором сможем говорить о ней свободно и видеть свою стратегию. Каждое предприятие и предприниматель должны сами для себя определить ее. Когда это произойдет, у вас получится быть свободными и отвечать на технологические вызовы", - заявил эксперт.

Президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова в приветственном слове коснулась вопроса о том, может ли искусственный интеллект считаться "правообладателем". "Когда мы говорим о развитии, мы говорим об искусственном интеллекте. Одна английская компания ведет судебные тяжбы, чтобы зарегистрировать искусственный интеллект как заявителя. Как искусственный интеллект может быть заявителем или патентообладателем? Мы считаем, что это только инструмент. Допустим, есть 3D-проектор, которым мы пользуемся, но сделать его заявителем или патентообладателем мы не можем. Мы, профессионалы, хотим знать, что вы думаете об этом", - сказала Тлевлесова.

Также в церемонии открытия принял участие директор Представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) в РФ Павел Спицын. Он высоко оценил востребованность инструментов для защиты интеллектуальной собственности. "Бизнес заинтересован в имеющемся регулировании и активно пользуется сервисами, предоставляемыми ВОИС. Также мы можем отметить рост заявок в основных сервисах нашей организации, что демонстрирует востребованность в имеющемся регулировании", - сказал эксперт.

По мнению исполнительного директора некоммерческого партнерства "Содействие развитию корпоративного законодательства" Елены Авакян, в ближайшее время может произойти отказ от традиционной формы правовой охраны в сфере патентования. "Время преследования плагиаторов прошло. Потому что невозможно преследовать неограниченные группы. Надо по-иному организовать правовую охрану, чтобы общество выплачивало некую добавленную стоимость для стимулирования творческой деятельности", - полагает Авакян.

Сооснователь и директор по развитию ООО "Промобот" Олег Кивокурцев сказал, что в технологическом предпринимательстве важно постоянное развитие и движение: "Когда создаешь продукт, ты не должен ни на секунду останавливаться, ты должен всегда бежать вперед, поскорее получить патент, запускать в продакшн, иначе простой может повлечь технологическое отставание. Благодаря такому подходу нам удалось с 2015 года выпустить пять единиц техники, тогда как азиатским коллегам - лишь полторы. Мы оторвались по сервисной робототехнике на три-четыре года вперед от азиатских конкурентов. Также важно помнить о защите. Надо проектировать продукт таким образом, чтобы скопировать его не удалось. Был случай, когда азиатские партнеры хотели скопировать нашу разработку, но у нас так все хитро было сделано, что им это не удалось", - сказал Кивокурцев.

IP Академия продлится три дня, с 18 по 20 сентября.

Партнеры: Bayer, Squire Patton Boggs, "Зуйков и партнеры", Jacobacci & Partners, Eversheds Sutherland, Borenius, Semenov & Pevzner, Lidings, Nevsky IP Law, банк "Новый век", АНО ДПО "Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики" Digital IP.

Генеральный информационный партнер: "Российская газета".

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