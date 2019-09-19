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19.09.2019 14:59
Рубрика: Власть

Платить налоги и "общаться" с налоговиками станет проще

Текст: Татьяна Замахина
Госдума окончательно приняла закон, который несет множество новшеств для россиян в налоговой сфере. Самое основное - платить налоги и в целом "общаться" с налоговиками станет проще. Другие изменения, в частности, повлекут за собой введение новых налоговых льгот.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

- Основные вопросы, поднятые в этом законе, - улучшение качества налогового администрирования, взаимоотношений государства и налогоплательщиков, - объяснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. - Был принят целый ряд норм, которые просто улучшают ситуацию для налогоплательщика.

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Поправки в Налоговый кодекс рассмотрены в рамках реализации Послания президента России Федеральному Собранию, напомнил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Их внесению предшествовало проведение больших парламентских слушаний, прошедших в стенах Госдумы год назад.

Ключевая серия новаций упрощает подачу документов в налоговые органы. Граждане получат право подавать в ФНС и получать от налоговой службы разного рода документы через многофункциональные центры (МФЦ). Это, например, пригодится при подаче деклараций, предоставлении информации о льготах или получении разного рода сведений из налоговой.

- Работа МФЦ дает возможность получать качественные госуслуги и во многом уйти от бумажной волокиты, - уверен председатель Госдумы.

Фото: iStock
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С принятием законопроекта также будет решена проблема возврата переплаченных налогов, добавил Андрей Макаров. Согласно новому закону, налогоплательщик сможет подавать заявления о возврате переплаты независимо от временных ограничений - сейчас это можно сделать в течение трех лет с момента уплаты налога.

Кроме того, для удобства граждан НДФЛ теперь можно будет включать в единый налоговый платеж (налогоплательщики перечисляют его в бюджет одним платежным поручением).

Отдельное упрощение предусмотрено для многодетных семьей. Им станет проще подтверждать права на льготы или вычеты при уплате ряда налогов. Как уточнил Вячеслав Володин, вместо родителей направлять в налоговые необходимые бумаги будут уполномоченные госорганы. "Это должно исключить случаи, когда многодетная семья сталкивается с неправильным начислением налогов, не знает о возможности подать заявление на вычет, получает пени за недоплату и, соответственно, вынуждена переплачивать", - добавил спикер.

Другой ряд новаций связан с разного рода льготами. Одна из норм реализует поручение главы государства и освобождает от налогообложения компенсационные выплаты педагогическим работникам, которые переезжают в сельскую местность. Речь о выплатах для педагогов по программе "Земский учитель", уточнил Володин. Новшество, по его словам, позволит повысить качество образования на территории всей страны.

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Для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек законом устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций. На постоянной основе освобождаются от того же налога организации, осуществляющие образовательную и (или) медицинскую деятельность.

Еще одна норма расширяет перечь оснований для предоставления налоговых вычетов при приобретении жилья. Как отметил Вячеслав Володин, их смогут получить граждане, которые воспользовались госпрограммами помощи заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.

Закон, кроме того, сокращает с пяти до трех лет срок владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный гражданином от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения.

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