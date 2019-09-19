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19.09.2019 15:37
Рубрика: Экономика

Почему банки блокируют карты и что в этом случае делать

Блокировка банковской карты - дело полезное и нужное, но только тогда, когда она попала в руки мошенников. В остальных случаях доставляет лишь неудобство и раздражение. Расскажем, что делать, если это произошло.

Как правило, финансовые организации по закону имеют право заблокировать карту на срок до двух дней, если существует подозрение на мошенничество. Признаки банки определяют самостоятельно. Это может быть операция с другого гаджета, слишком большая снятая сумма, непривычная локация или время суток. Как правило, в этих случаях банк связывается с клиентом для уточнения законности операции, поэтому эксперты рекомендуют всегда быть на связи. В противном случае карта будет заблокирована.

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Для разблокировки нужно позвонить в банк или приехать в отделение. "В первом случае потребуется сообщить персональные данные и кодовое слово. После предоставления документов карта будет разблокирована", - посоветовал начальник управления клиентского обслуживания банка "Развитие-Столица" Сергей Фарберов в разговоре с "АиФ".

Также нужно быть готовым к требованию документального подтверждения сделки, которую клиент пытался провести с использованием своего счета, и при необходимости предоставить в банк документы. Речь идет о договорах, чеках и любых других документах, подтверждающих законность операции.

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Для того, чтобы предотвратить блокировку, лучше заранее связаться с банком и сообщить ему о планах совершить не типичный для вас перевод средств. Также не помешает сообщить о планах выехать за границу. Некоторые страны, по мнению банков, считаются опасными в плане операций по картам; при попытке совершения операции в такой стране, особенно на крупную сумму, карту сразу заблокируют).

А вот восстановить работу карты при трижды неправильном введении пароля не получится: придется перевыпускать. Так что лучше придумать пароль, который вы точно не забудете.

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