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19.09.2019 16:20
Рубрика: Экономика

"Почта России" подписала соглашения о кооперации с лидерами рынка фулфилмента

Текст: Ольга Туманова

"Почта России" и крупнейшие игроки рынка фулфилмента Бета ПРО и СДТ подписали соглашения о стратегическом партнерстве. Стороны договорились о совместном развитии сервисов по исполнению заказов интернет-магазинов. Создаваемый альянс сильных партнеров позволит предоставлять эффективные и качественные решения для клиентов по всей логистической цепочке прохождения товаров.

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Со стороны "Почты России" документ подписал первый заместитель генерального директора по электронной коммерции Алексей Скатин, со стороны Бета ПРО - генеральный директор Александр Антонов, со стороны ЗАО "СДТ" - генеральный директор Сергей Носов.

Подписанное соглашение запускает совместное развитие технологической платформы для предоставления комплексной услуги фулфилмента от заказа в интернет-магазине до получения товара клиентом. Стороны займутся разработкой коммерческих и маркетинговых инструментов для формирования лучшего предложения на рынке. В ходе сотрудничества будет обеспечена бесшовная IT-интеграция операторов фулфилмента с сервисами "Почты России". Участники соглашения будут совместно координировать развитие инфраструктуры для фулфилмента на базе самых успешных мировых практик.

"Почта России реализует масштабный инфраструктурный проект по строительству сети из 38 логистических центров совместно с банком ВТБ. Для сокращения сроков доставки, услуги фулфилмента охватят все крупные города страны", - отметил Скатин.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России
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