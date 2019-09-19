Поезд из Сианя впервые повез сок в Россию

В вагонах - 1200 тонн концентрированного яблочного сока, которые впервые импортируются на поезде "Чанъань" в Россию. Это продукция уезда Фупин провинции Шэньси, который известен производством высококачественных сортов яблок. Спецсостав следует на север, где через КПП "Маньчжурия" направится в Москву и прибудет по назначению через 12 дней. Прежде экспорт яблочного сока осуществлялся по железной дороге до портов Циндао и Тяньцзиня, а далее доставлялся в Европу по морю, на что требовалось более 40 дней. Благодаря сокращению времени в пути значительно снизились затраты на логистику.

По словам главы администрации Сианьской международной портовой зоны Сунь Иминя, запуск первого состава "Чанъань" по маршруту Китай - Европа (Сиань-Москва) с концентрированным яблочным соком - это не только практическая мера по дальнейшему расширению доставки местной продукции грузовым поездом. Более того - это пример развития обслуживания поезда "Чанъань" и выхода китайских предприятий на международный рынок. Рейс - это новое логистическое решение для реализации высококачественной продукции провинции Шэньси, он окажет значимую поддержку развитию местной экономики, ориентированной на экспорт.