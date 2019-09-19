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19.09.2019 16:13
Рубрика: Общество

Названы самые полезные для работы мозга виды чая

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Регулярное употребление чая защищает мозг от возрастных изменений, повышает эффективность нейронных связей. К такому выводу пришли ученые из Национального университета Сингапура в ходе недавнего эксперимента, о результатах которого они сообщили в журнале Aging.

"Наши результаты являются первым доказательством того, что регулярное употребление чая оказывает положительное влияние на структуры мозга и защищает мозг от возрастных изменений", - сказал руководитель исследовательской группы Фэн Лэй.

Фото: pixabay.com
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В эксперименте участвовали 36 человек в возрасте 60 лет и старше. После анализа их данных: образа жизни, результатов нейропсихологических тестов и нейровизуализации - ученые оценили влияние чая на мозг испытуемых. Они обнаружили, что у тех участников, которые пили чай не менее четырех раз в неделю в течение примерно 25 лет, лучше организованы связи между областями мозга.

Однако речь идет о трех видах чая - зеленом, черном и улуне, которые наиболее эффективно влияли на структурную организацию мозга.

Говоря о преимуществах регулярного чаепития, профессор Лэй находит образное сравнение с дорожным движением и предлагает представить, что отдельные области мозга - это разные города, а связи между областями мозга - дороги. "Чем лучше развита дорожная сеть, - говорит он, - тем быстрее и с меньшим потреблением ресурсов можно добраться из пункта А в пункт В. То же самое относится и к мозгу: чем лучше области мозга взаимосвязаны, тем быстрее и эффективнее он работает".

Исследования, проведенные несколько лет назад этой же командой ученых, показали, что чашка-другая чая улучшает настроение и способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. "Ранее мы показали, - вспоминает Лэй, - что у пьющих чай когнитивные функции на 50% лучше по сравнению с не пьющими чай. Текущие результаты косвенно подтверждают предыдущие выводы, показывая, что положительные эффекты от регулярного употребления чая являются результатом улучшения организации мозга благодаря предотвращению нарушения нейронных связей".

Поскольку когнитивные функции и структурная организация мозга тесно связаны, говорят ученые, необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять, как формируются такие функции, как память, а также - что может способствовать лучшему сохранению познавательных способностей в старости. В планах профессора Лэй и его команды - изучить влияние биологически активных веществ в чае на когнитивные способности.

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