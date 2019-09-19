Поправки в КоАП не пройдут без экспертизы в правительстве страны

Госдума будет рассматривать предлагаемые поправки в Кодекс об административных правонарушениях только при условии получения официального отзыва из правительства России.

Соответствующий законопроект сейчас готовится ко второму чтению и включен в примерную повестку работы парламента на ноябрь. Это значит, что любые предложения назначить новый штраф или повысить наказание за что-то будут проходить тщательную экспертизу.

Без преувеличения, КоАП затрагивает всех и каждого, так как по сути регулирует правила поведения в самых житейских ситуациях. Превысил скорость? Поругался с соседом? Гулял в пьяном виде по городу? Закурил, где нельзя? На все найдется своя статья.

Между тем сейчас готовится большая реформа системы административных наказаний. Предлагаемые правила не позволят вносить бессистемные изменения ни в действующий КоАП, ни в будущий.

Один из авторов рассматриваемого законопроекта председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников особо подчеркнул, что необходимость предлагаемого нововведения вызвана подготовкой проекта нового КоАП. Эта работа сейчас активно ведется в правительстве.

"Готовя новый кодифицированный акт, необходимо учитывать действующие нормы, проводить системный анализ существующих положений Кодекса, его взаимосвязи с отраслевым законодательством, устанавливающим права и обязанности, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, - пояснил Павел Крашенинников. - Поэтому при рассмотрении предложений об изменениях в КоАП сейчас особенно важно учитывать мнение правительства России".

По его словам, полностью запретить вносить поправки в КоАП нельзя, но ограничить их количество с учетом целесообразности необходимо.

"Два года назад мы сумели установить барьер от случаев внесения в КоАП несистемных, фрагментарных и непроработанных изменений, - говорит председатель комитета Госдумы. - Тогда был принят закон, устанавливающий, что изменения в кодекс, а также приостановление и признание утратившими силу его положений может осуществляться только отдельными федеральными законами".

Однако интенсивность поправок в КоАП не уменьшается. Как подчеркивает Павел Крашенинников, требование об обязательном получении отзыва из правительства направлено на более тщательную подготовку и детальное изучение соответствующих предложений на стадии разработки проекта.

Напомним, летом была опубликована концепция нового Кодекса об административных правонарушениях. Реформа предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное. В свою очередь, процессуальное делится тоже на две части: порядок рассмотрения административных дел судами, а также правила рассмотрения таких дел госорганами. Проще говоря, даже инспектор ГАИ будет назначать штраф по строго установленной процедуре.

Как пояснил в свое время "РГ" советник председателя Госдумы Владимир Плигин, планируется предусмотреть состязательные процедуры для рассмотрения дел об административных правонарушениях. Состав мер ответственности за конкретные нарушения будет обсуждаться непосредственно в ходе работы над проектом нового Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас определены базовые направления.

Одно из резонансных положений: предлагается распространить 50-процентную скидку при своевременной уплате административного штрафа не только на штрафы ГАИ, но и на иные административные правонарушения, за исключением некоторых, например грубых, влекущих угрозу жизни и здоровью граждан.

Грубые правонарушения будут выделены в отдельный вид. Особо будет предусмотрено, что санкции не должны носить пресекательного характера, то есть разорять бизнес.

В новом КоАП также будут предусмотрены случаи освобождения от административной ответственности и от административного наказания. Появится возможность отсрочки, рассрочки и приостановления исполнения административного наказания. Обсуждается и введение обязательного участия адвоката в делах, когда гражданину грозит административный арест.

Будут определены особенности административной ответственности несовершеннолетних. К ним могут быть применены и меры воспитательного воздействия.