Премьер Канады извинился за расистский грим

Премьер-министру Канады Джастину Трюдо пришлось извиняться за свои действия 18-летней давности. В 2001 году он пришел на вечеринку, нанеся на лицо неуместный, по мнению отдельных канадцев, черный грим. И вот, по прошествии стольких лет, политика обвинили в расизме.

"Я был одет в костюм Аладдина, а на лице у меня был макияж. Прошу прощения", - сказал Трюдо, добавив, что иногда нужно думать о последствиях.

Глава правительства также подчеркнул, что "всю жизнь боролся с расизмом и был сторонником толерантности".

Ранее журнал Time опубликовал в Twitter черно- белую фотографию, сделанную в 2001 году на закрытой вечеринке под названием "Арабская ночь". На снимке Трюдо стоит в окружении четырех женщин, а на голове у него белый тюрбан.